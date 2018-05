Ubisoft | The Division 2 e un titolo di un franchise non ancora annunciato

eurogamer

: 'La minima esitazione potrebbe costarti cara” Introducing Alibi, the first Italian operator coming with Operation… - Rainbow6Game : 'La minima esitazione potrebbe costarti cara” Introducing Alibi, the first Italian operator coming with Operation… - Eurogamer_it : Secondo Ubisoft, entro l'anno fiscale arriveranno #TheDivision2 e un titolo di 'un franchise non ancora annunciato'. - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Ubisoft pubblicherà The Division 2 e un titolo non ancora annunciato entro marzo 2019 -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Durante la conference call finanziaria relativa all'anno fiscale 2017-18, Alain Martinez, Chief Financial Officer di, ha parlato dei piani di rilascio per i titoli della società nell'anno fiscale in corso.Secondo l'editore, tre giochi AAA arriveranno entro quest'anno fiscale, che sono The Crew 2 (in uscita il 29 giugno), Tom Clancy's The2 e undi un "non".Come riporta Dualshockers, questo significa che sia The2 che ilnonarriveranno entrambi entro il 31 marzo 2019.Read more…