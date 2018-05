Ubisoft ha in programma di pubblicare i suoi giochi AAA su dispositivi mobile in futuro

eurogamer

: Il programma di twitch drop ritorna il 19 e 20 maggio nelle dirette della @R6ProLeague . Seguite la live italiana… - ESIX_ITA : Il programma di twitch drop ritorna il 19 e 20 maggio nelle dirette della @R6ProLeague . Seguite la live italiana… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Durante la conference call finanziaria relativa all'anno fiscale 2017-18 disi è parlato di titoli come The Division 2 e di un gioco di "un franchise non annunciato", entrambi in arrivo entro marzo 2019. Ma in questa occasione si è parlato anche dei piani dell'azienda per quanto riguarda il settore. Nello specifico, il CEO di, Yives Guillemot, ha speso qualche parola suldei franchise dell'editore su.Come segnala Dualshockers, Guillemot ha spiegato chesta notando che le piattaforme mobili stanno diventando sempre più potenti e avanzate dal punto di vista tecnologico. Quindi insi ritiene che col tempo, l'ulteriore aumento della potenza e la tecnologia di streaming, consentiranno all'editore diAAA suimobili.Read more…