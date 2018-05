Tutto Checco Zalone su Infinity

davidemaggio

(Di venerdì 18 maggio 2018)Il divertimento è assicurato sucon! Tutti i suoi film, Cado dalle nubi (2009), Che bella giornata (2011), Sole a catinelle (2013) e Quo vado? (2016) sono disponibili da vedere e rivedere. Campione d’incassi e di risate, il comico pugliese nato artisticamente su Telenorba e cresciuto nel laboratorio di Zelig, è approdato al cinema collezionando un successo dopo l’altro, realizzando film che sono stati tutti campioni d’incassi. Stando dietro la macchina da presa insieme al regista Gennaro Nunziante, scrivendo le sceneggiature e le canzoni che fanno da colonna sonora (da L’amore non ha religione a La prima Repubblica),dà prova di essere un talento poliedrico: la sua comicità non è mai fine a se stessa ma racconta l’Italia e la sua attualità, con la sua irriverenza ne denuncia e deride le storture. Aspettando il prossimo film previsto per ...