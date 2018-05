Tumori | ‘race for the cure’ | screening del cavo orale al Villaggio della Salute

meteoweb.eu

: Di corsa contro i tumori al seno con #RacefortheCure? di @komenitalia. Fino a domenica nel Villaggio allestito al C… - Roma : Di corsa contro i tumori al seno con #RacefortheCure? di @komenitalia. Fino a domenica nel Villaggio allestito al C… - SIAE_Official : Da oggi e fino a domenica Roma ospita la 19° edizione di #RacefortheCure, l’evento simbolo della @komenitalia, orga… - RespSocialeRai : #raceroma2018 - @komenitalia: Dal 17 al 20 maggio al Circo Massimo la XIX edizione della Race for the Cure di Roma.… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Un team di studenti e medici del dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e maxillo facciali dell’Università Sapienza di Roma, diretto da Antonella Polimeni, è presente al‘Race for the cure’ al Circo Massimo a Roma per visite eoncologico sul. “Abbiamo aderito alla Race for the cure anche per informare, suggerendo alle donne i migliori comportamenti utili ad eliminare i fattori di rischio per le patologie del, in particolare del tumore del”, spiega all’AdnkronosAlessio Solimena, presidente dell’associazione Soids (Studenti di Odontoiatria e Igiene dentaleSapienza). Lo stand odontoiatrico all’internoSaluta sarà aperto oggi e domani, dalle 10 alle 18. “Il cancro delrappresenta una delle più importanti patologie ...