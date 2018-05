Trump alla Merkel | ' Fermate gasdotto con la Russia'

Melania Trump : "Sto bene - voglio tornare alla Casa Bianca" : "Mi sento bene & sono ansiosa di tornare a Casa @Casa Bianca". La first lady americana Melania Trump torna a parlare su Twitter dopo l'intervento ai reni. La moglie del tycoon ha ringaziato il personale del Walter Reed Medical Unit, l'ospedale dove è stata operata lunedì e dove è previsto rimanga ricoverata per tutta la settimana.L'annuncio dell'operazione è stato dato in maniera del tutto inaspetta dalla Casa bianca tre giorni. Un fulmine a ...

Corea del Nord - a rischio il vertice Kim-Trump. Il vero motivo? Gli Usa hanno paragonato Pyongyang alla Libia : Dopo settimane di distensione, la Corea del Nord ha messo in forse i prossimi incontri tra diplomatici delle due Coree e il summit? – ?senza precedenti? – ?tra il leader di Pyongyang Kim Jong-un e il presidente Usa Donald Trump previsto per il 12 giugno. I motivi li ha spiegati il primo vice ministro NordCoreano per gli Affari esteri Kim Kye Gwan in un dispaccio riportato dall’agenzia di stampa statale KCNA. Letteralmente: “Se gli ...

BlackkKlansman : Spike Lee torna alla grande tra risate - Black Power e sberleffi a Trump : Ma tutti gli agenti del dipartimento di Colorado Springs, dal capo laconico e sornione al collega razzista e violento, funzionano a dovere nell'economia del racconto grazie a una sceneggiatura a ...

Usa - Wsj rivela : “Trump vuole dazi del 20% su auto importate”. L’allarme di Coldiretti : “Escalation di ritorsioni” : In assenza di smentite è più che una voce: Trump sarebbe pronto a mettere dazi del 20% anche sulle auto importate, con un occhio alle emissioni ma soprattutto agli interessi dell’industria nazionale. La notizia viene data dal Wall Street Journal e in un attimo rimbalza in Italia e nel mondo. Filtra dall’incontro tra The Donald e i produttori che si è svolto alla Casa Bianca. L’amministrazione Usa spiega la mossa con l’intenzione di applicare ...

Ambasciata Usa a Gerusalemme. Ivanka Trump alla cerimonia di apertura : Saranno presenti anche Ivanka Trump e Jared Kushner alla cerimonia di apertura dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme. La figlia del presidente e

Perché la scelta di Trump sul nucleare avvicinerà l'Iran alla Cina : Al centro le forniture di petrolio di cui Pechino ha bisogno e di cui ora potrà beneficiare con maggiore libertà

3 EX OSTAGGI DALLA COREA DEL NORD : Trump - "KIM ECCELLENTE"/ Video - "il vertice sarà un successo" : COREA del NORD, TRUMP accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un", altri segnali di disgelo

Trump accoglie i 3 americani liberati dalla Nord Corea : 'Ringrazio Kim' : Roma - 'Vogliamo ingraziare Kim Jong-un': con queste parole Donald Trump ha accolto i tre statunitensi rilasciati ieri dalle autorità NordCoreane - Kim Hak-song, Tony Kim e Kim Dong-chul - e appena ...

Trump - le prime reazioni alla decisione sul nucleare iraniano Video : Iniziano a giungere le prime reazioni dei leader internazionali e americani, in to alla decisione di ieri Trump che ha scelto – in previsione della scadenza delle esenzioni sulle sanzioni del 12 maggio – di ritirare unilateralmente gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano [Video]. I leader europei, ma anche esponenti di spicco dell'amministrazione Obama, del partito democratico e alcuni esponenti del partito repubblicano hanno cercato ...

Melania e Donald Trump separati alla Casa Bianca?/ La First Lady batte ai sondaggi il marito 47% contro 40 : Donald e Melania Trump separati in Casa? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la First Lady non sopporta più Ivanka...

