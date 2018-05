Troppo grillino e manettaro Berlusconi boccia il contratto

ilgiornale

: RT @LiaCeli: #Premier, i partiti cercano un grillino di alto profilo. La pietra filosofale era un obiettivo troppo facile - MarselParadigmi : RT @LiaCeli: #Premier, i partiti cercano un grillino di alto profilo. La pietra filosofale era un obiettivo troppo facile - RosariaMarinac3 : RT @LiaCeli: #Premier, i partiti cercano un grillino di alto profilo. La pietra filosofale era un obiettivo troppo facile -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ripartendo mercoledì sera da Sofia, dopo il vertice del Ppe, ha letto il "" M5S-Lega e l'ha trovato non molto diverso dalla bozza poi smentita. Soprattutto, gli è sembrato sbilanciato, e molto, sul fronte. Ieri Silviol'ha studiato ad Arcore, punto per punto, e quello sulla giustizia l'ha definito "". Tutto il resto, a partire dal fronte economico, gli ha confermato che le sue preoccupazioni per mercati, imprese e risparmiatori erano fondate. Come quelle manifestategli dai leader popolari europei, per l'atteggiamento anti Ue ed anti euro connaturato al duo Luigi Di Maio-Matteo Salvini.Il leader di Forza Italia è ormai convinto che il governo giallo-verde si farà e anche le notizie sul probabile premier, non Di Maio ma uno dei suoi, gli confermano che il Carroccio sarà in posizione subalterna e l'impronta la darà la Casaleggio associati. Gli vengono ...