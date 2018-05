Treviso | autobus centrato da auto che fugge | tre feriti

meteoweb.eu

: #Treviso autobus Mom centrato da un'auto, tre in ospedale. Caccia al pirata - corriereveneto : #Treviso autobus Mom centrato da un'auto, tre in ospedale. Caccia al pirata - tribuna_treviso : Auto pirata si schianta contro un autobus a Treviso: tre feriti - Cronaca - Tribuna di Treviso… - tribuna_treviso : Autobus in panne nel centro di Bergamo: i passeggeri lo spingono fino alla fermata -

(Di venerdì 18 maggio 2018), 18 mag. (AdnKronos) – Nella mattinata, il bus della prima corsa della Linea 9, partito da Stazione FS, alle 6,45, giunto in località San Paolo in via Nazioni Unite, è stato coinvolto in un incidente stradale causato da un’che, uscendo da una strada laterale, non ha rispettato la precedenza.A causa dell’impatto per tre persone è stato necessario richiedere l’intervento sanitario. L’ambulanza del 118 intervenuta in tempi rapidi ha trasportato all’ospedale il conducente e due passeggeri per accertamenti dovuti a contusioni. Il conducente dell’vettura (una Alfa Romeo 147 di colore scuro) dopo aver causato il sinistro si è data alla fuga.L’azienda Mom che gestisce lelinee di“confida negli accertamenti della Polizia Locale del Comune die in eventuali testimoni affinchè si possa risalire, quanto ...