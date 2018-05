Tremate | le piccole donne son tornate

vanityfair

(Di venerdì 18 maggio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair, in edicola fino al 23 maggio. Come sono leai tempi del #MeToo? E come verranno accolte oggi? La storia delle sorelle March, con la proto femminista Jo e le loro avventure durante la Guerra di secessione americana, aveva già ispirato cinque adattamenti cinematografici: due film muti (nel 1917 e nel 1918) e tre lungometraggi hollywoodiani (1933, 1949 e 1994). Oggi in tv, su Sky Uno, è in onda una nuova miniserie di tre episodi prodotta da Bbc One, in una versione che promette di essere la più fedele al romanzo di Louisa May Alcott del 1868. L’autrice delle nuoveè Heidi Thomas, famosa per la scrittura di storie femminili (sua è, tra le altre, la serie L’amore e la vita – Call the Midwife, su un gruppo di levatrici nei quartieri poveri di Londra negli anni ’50 e ’60). L’obiettivo di Thomas ...