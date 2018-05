Traumi e fobie | è l' adolescenza che scolpisce il nostro cervello

ilgiornale

(Di venerdì 18 maggio 2018) L'è un periodo della vita umana assolutamente peculiare. Da sempre grandi autori hanno espresso massime fulminanti sugli anni della gioventù: Conrad le attribuiva "momenti di noia, di stanchezza, di insoddisfazione. Momenti precipitosi". Hugo la riconosceva come "la più delicata delle transizioni".Nellavoro abbiamo incontrato numerosi ragazzi e famiglie di adolescenti e in ogni singola situazione abbiamo potuto rilevare le contraddizioni e le ricchezze di questo periodo. L'rappresenta un periodo complesso, a volte contraddittorio. Un periodo che coniuga potenzialità e fragilità, grandi slanci e grandi chiusure, felicità e tristezza. Un periodo di passaggio che definisce il modo in cui si diviene uomini e donne adulti (dal latino adultus, "cresciuto"). Un periodo fondamentale per costruire il futuro.Almeno due aspetti sono centrali per effettuare un ...