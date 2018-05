Tragedia Rigopiano | Gerardis ex dirigente indagata chiamata in causa da D' Alfonso

Rigopiano - il superstite della Tragedia : “Picchiato da ex sindaco indagato” : Uno dei superstiti della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola ha denunciato di essere stato aggredito dall'ex sindaco della cittadina abruzzese dopo esser andato in paese in occasione del passaggio del Giro d'Italia in zona per rendere omaggio alle vittime. L'uomo ha sporto querela ai carabinieri.Continua a leggere

Che cosa è la carta valanghe che avrebbe potuto evitare la Tragedia di Rigopiano : Omicidio, lesioni in merito e disastro colposo: sono le accuse mosse nei confronti dell'attuale presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e gli ex presidenti Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi, per la tragedia dell'hotel Rigopiano dove, nel gennaio 2017, una valanga travolse e distrusse l'albergo provocando 29 vittime. L'inchiesta si allarga I provvedimenti sono conseguenza di un allargamento ...

Giro d'Italia in Abruzzo dal 13 al 15 maggio - sarà commemorata Tragedia di Rigopiano : L'Aquila - L'Abruzzo si prepara ad accogliere la 101esima edizione del Giro d'Italia di Ciclismo con una tre giorni, dal 13 al 15 maggio, con arrivo di tappa a Campo Imperatore e partenza poi da Penne (Pescara) della successiva frazione. Il programma prevede il 13 maggio la tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore di 229 km. Il giorno successivo ci sarà una giornata di riposo, con la carovana rosa che il 15 maggio, si ...