Toyota - In Cina con le elettriche Gac

(Di venerdì 18 maggio 2018) Lapotrebbe prendere una strada alternativa per raggiungere le quotecinesi. Secondo quanto riportato dalla Reuters, il costruttore giapponese avrebbe ideato con i partner della Gac una nuova strategia che porterà alla vendita di vetture del brand cinese all'interno delle concessionarie. Per la prima volta nella storia la rete vendita della Casa nipponica aprirà le proprie porte a un marchio esterno: il primo modello sarà la Suv elettrica Gacix4, attesa sul mercato entro la fine di quest'anno.Nuovo inizio. Con questa manovra lapunta a incrementare rapidamente le proprie quote: entro il 2019 almeno il 10% della produzione di ogni costruttore presente indovrà essere green, con la percentuale che salirà di due punti l'anno successivo. Almeno un veicolo ogni dieci dovrà così essere elettrico o elettrificato: per proporre fin da ...