«Totò Riina fu complice del giudice Di Matteo» | condanna a 6 mesi  a Sgarbi e

Di Matteo diffamato - Sgarbi e Sallusti condannati/ " Totò Riina suo complice" : 6 mesi di carcere - pena sospesa : Nino Di Matteo diffamato , Sgarbi e Sallusti condannati : rispettivamente 6 e 3 mesi di carcere per le parole del critico su Il Giornale, " Riina suo complice"(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:18:00 GMT)

La mafia uccide solo d’estate 2 è per Pif “uno strumento di lotta” che prende in giro Totò Riina : Manca poco a La mafia uccide solo d'estate 2, il nuovo capitolo della serie tv Rai tratta dall'omonimo film del 2013. Per l'occasione, Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, ha incontrato gli studenti del Dams di Lecce per parlare del suo processo creativo, dove la mafia, le guerre e la storia sono gli argomenti cardine della sua carriera. Ovviamente il tutto viene trattato sotto una luce più leggera e ironica. Agli alunni del corso di laurea ...