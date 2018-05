Torna la paura per l’ebola | 11 nuovi casi in Congo E in Italia?

Scossa di terremoto all'alba - Torna la paura ad Amatrice : torna a tremare la terra ad Amatrice . Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato avvertito alle 5.57 del mattino a una profondità di undici chilometri. Legg anche -----> Scossa ieri sul Marsili L'...

Terremoto all'alba - Torna la paura ad Amatrice : torna a tremare la terra ad Amatrice . Un Terremoto di magnitudo 2.9 è stato avvertito alle 5.47 del mattino a una profondità di undici chilometri. L'epicentro dista solo 5 km dal centro città della ...

Governo : Di Maio - spread? Tornano spauracchi contro cambiamento : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Non è un caso che non ci sia neppure un media che faccia il tifo per questo Governo. Di solito la maggior parte diventano filo-governativi o si schierano dalla parte del vincitore. In questo caso non è così e questo mi motiva come non mai nella risoluta volontà di portare a casa questo risultato”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Il Reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, la legge ...

Terrorismo - Torna la paura con gli attacchi a Parigi e in Indonesia : Un uomo armato di coltello uccide e ferisce in strada a Parigi. Tre esplosioni in sequenza devastano chiese cattoliche in Indonesia. Il Terrorismo torna a colpire e sembra avere la firma dell’Isis. Parigi Nella capitale francese è stato un sabato sera di paura. Un ventunenne russo nato in Cecenia ha ucciso un passante di 29 anni e ferito altre quattro persone prima di essere colpito a morte dalla polizia. È successo poco dopo le 20 e 30 nel ...

Berlusconi Torna in campo : ora a Fi il voto fa meno paura. Gli effetti sul negoziato M5S-Lega : Proprio mentre il suo alleato Matteo Salvini sta trattando per la formazione di un governo con il M5S, che ha avuto come precondizione l'esclusione di Forza Italia, Berlusconi ottiene dal Tribunale di sorveglianza di Milano la riabilitazione, che gli consente, fin da ora, di essere nuovamente candidabile. Una prospettiva che preoccupa più gli “amici” che i nemici...

Brunetta : I conti pubblici? "Lo spread Torna a fare paura - c'è poco da stare allegri" : Molti fondi speculativi, si vocifera nella City di Londra, sarebbero già pronti a svendere i nostri titoli di Stato, nel caso in cui l'economia italiana peggiorasse e nel caso si formasse un ...

Ebola - Torna la paura : nuovo focolaio in Congo : torna l'incubo Ebola in Africa e il mondo trema. Il virus che tra il 2014 e l'inizio del 2016 contagiò oltre 28 mila persone, con oltre 11 mila decessi, è ricomparso nella Repubblica democratica del Congo...

Ebola - Torna la paura : 21 casi sospetti e 17 morti nella Repubblica democratica del Congo : (Foto: KATHY KATAYI / GETTY IMAGES) Lo ha dichiarato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): in Repubblica democratica del Congo (Rdc) è in atto una nuova epidemia di Ebola. E se non si sarà in grado di intervenire rapidamente, l’emergenza potrebbe diventare internazionale. I morti accertati sono 17 su 21 casi sospetti. L’Oms ha diramato l’allerta non appena dal Ministero della salute della Rdc è stata data la conferma che 2 dei 5 campioni ...