Torna il Roma Web Fest | protagonisti i millennials

Emilia-Romagna : a 6 anni dal sisma il 90% degli sfollati è Tornato a casa : Occupati in crescita (dai 419.900 nel giugno 2012 ai 423.769 del giugno 2017: quasi 3.900 addetti in più), incremento dell’exportdi 3 miliardi, sempre dal 2012, e un valore aggiunto del sistema produttivo, cioè il Pil calcolato in valore di beni e servizi riferiti alle aziende (differenza tra costi e ricavi) che registra un andamento migliore rispetto al dato regionale: +2,1% contro +1,8% tra il 2016 e il 2017. Non si è mai fermata ...

“Il cielo di Roma-Il cielo del Lazio” : l’attesa manifestazione Torna da sabato 19 a domenica 27 maggio : Con un ricco e ampliato programma di eventi, torna da sabato 19 maggio a domenica 27 maggio nei Parchi del Lazio l’attesa manifestazione “Il cielo di Roma – Il cielo del Lazio”, dedicata alla scoperta dell’astronomia, della scienza e della natura. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è organizzata dalla Regione Lazio, dal Parco dell’Appia Antica, dal Parco dei Castelli Romani e dall’ente regionale Roma Natura. Tra i soggetti ...

Torna la Magnalonga in bicicletta - la ciclopasseggiata gastromica in programma a Roma : ... per arrivare a Castel Sant'Angelo e proseguire poi verso Villa Borghese, da lì si andrà in direzione Piazza Vittorio per poi Tornare nuovamente al punto di partenza , Città dell'Altra Economia,...

“Tutto il mio amore”. Giulia De Lellis - la confessione davanti a Maria De Filippi. La romana Torna in studio e il pubblico è tutto per lei. I fan in festa : la voce è sicura : Se la notizia venisse confermata avrebbe l’effetto di una bomba. La voce, per la verità, si rincorreva da qualche giorno e ora ha preso a circolare più forte che mai. Negli studi Mediaset ne sono convinti. A chiederlo, del resto, sono i fan ai quali difficilmente Maria De Filippi non presta orecchio. Giulia De Lellis, la corteggiatrice più amata degli ultimi anni, potrebbe essere la nuova tronista. L’ex fidanzata di Andrea Damante si è ...

Dogman - una cromatica acrobazia esistenziale. Matteo Garrone Torna alla sua migliore espressione : In una wasteland livida, il piccolo uomo attende al suo dovere quotidiano: la toeletta per cani. Alcuni lo superano in stazza e rabbia manifesta, altri assomigliano a bomboniere da cerimonia di provincia, altri ancora sono bastardelli che trova e raccoglie in giro. Marcello si prende cura di tutti con eguale “ammore” perché Marcello è un uomo buono. Matteo Garrone torna a Cannes, per la quarta volta e a tre anni da Il racconto dei racconti, ma ...

Verso Sassuolo-Roma : Di Francesco Torna nella terra che lo ha consacrato : La Juventus che vince aritmeticamente il campionato dopo il pareggio in casa della Roma, il Napoli che vince 2-0 a Genova ma non basta e l' Inter che perde in casa con il Sassuolo e vede sfumarsi la zona Champions. Insomma, un weekend di grandi emozioni ci ha appena lasciato. Nel prossimo turno di campionato, l'ultimo di quest' annata, ci saranno sfide molto importanti in chiave salvezza ma anche in chiave Europa, con Lazio, Inter, Atalanta, ...

Spiagge pulite. In Emilia Romagna Tornano le giornate di pulizia organizzate da Legambiente : Il Mediterraneo è una delle aree più colpite al mondo: ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti , dati UNEP, . La cosa positiva è che anche noi cittadini possiamo fare molto per il ...

Juventus - contro la Roma Torna Higuain ma ora attenti al Psg : 1 di 3 Successiva TORINO - I veri gol scudetto li ha già segnati il 1° dicembre e il 28 aprile. Anche per questo, però, Gonzalo Higuain vuole firmare pure la rete che certificherà aritmeticamente il ...

Roma. Francesco Totti è Tornato in campo : Rieccolo il capitano Francesco Totti tornare in campo. Chiaramente non con la mitica maglia della Roma ma con il circolo Canottieri

«Ulisse» Torna tra i segreti della Roma sotterranea : Ma il mondo sotterraneo di Roma non è infatti soltanto quello classico: Alberto Angela ci farà scoprire nel Palazzo degli Uffici dell'Eur il grande bunker costruito nel 1939 per proteggere i ...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Juventus : Higuain Torna titolare. Diretta tv - orario e ultime notizie live Serie A : PROBABILI FORMAZIONI Roma Juventus: Diretta tv, orario e ultime notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A. Le mosse di Di Francesco e Allegri(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 15:12:00 GMT)

Torna a Roma “Pint of Science” per raccontare le novità della ricerca : Torna in Italia “Pint of Science”, il festival che dal 14 al 16 maggio porta la scienza nei bar per raccontare le novità della ricerca al grande pubblico. Nell’ambito dell’iniziativa, l’Istituto Pasteur Italia, partner promotore, partecipa con l’evento “Cervello e microbiota intestinale: una comunicazione bidirezionale”, a cura della Prof.ssa Cristina Limatola, membro della Direzione Scientifica. L’appuntamento è previsto per lunedì 14 maggio, ...