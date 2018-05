Torna il Festival Teatri Peregrini | nel calendario anche Olbia e S Pantaleo

A Torino - Milano e nelle Langhe Torna CIRCONOMÌA - festival nazionale dell’Economia Circolare e delle energie dei territori : Protagonisti internazionali ed eventi g-local per la terza edizione di CIRCONOMÌA, il festival nazionale dedicato all’Economia Circolare che da mercoledì 23 maggio va in scena a Torino, Milano e nelle Langhe, con appuntamenti per tutta la settimana e il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente. L’appuntamento rientra nell’ambito della EU Green Week. Apertura il 23 mattina a Torino, nei locali dell’Open Incet Innovation Center, con un Summit di ...

GRUGLIASCO RiTorna puntuale lo Swing Festival 2018 : ... tuttora prima tromba della Montecarlo Night Orchestra e docente presso il Conservatorio di Milano, Soana vanta collaborazioni con orchestre in tutto il mondo e artisti del calibro di Gerry Mulligan, ...

Torna a Modena PAFF! - Pensieri a Fumetti Festival : Musica, spettacoli, mostre e laboratori sul fumetto Non solo lezioni e conferenze sul fumetto ma anche incontri con gli autori, mostre, laboratori, spettacoli e musica. I protagonisti del Festival ...

A Pisa Torna Danteprima la 3ª edizione del Festival dedicato al sommo poeta : Quattro giorni di incontri, mostre, spettacoli, passeggiate, concerti, letture e film, aperti da una lezione di Mirko Tavoni e chiusi da una lezione di Giovanni Maria Flick, con la partecipazione di ...

Concerti alla Mole Vanvitelliana - Torna lo Spilla Festival : si apre con LP : Il complesso monumentale, che da sempre rappresenta un importante contenitore di esposizioni d'arte e spettacoli, ospiterà le attività culturali presentate nel cartellone del Festival. Il programma ...

Festival di Cannes : riTorna Grease con una versione restaurata per celebrare i 40 anni dalla sua nascita : Il famosissimo musical Grease sarà proiettato in un evento speciale al Festival di Cannes il 16 maggio per celebrare i 40 anni dalla sua uscita. Il film sarà disponibile nell’edizione per il 40° anniversario in DVD, Blu-rayTM e 4K Ultra HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia (che distribuisce sul mercato italiano il marchio Paramount). JOHN TRAVOLTA e il regista RANDAL KLEISER parteciperanno a una spettacolare proiezione sulla ...

Monteprandone - Torna 'Fermento Marchigiano'. Presentato il Festival della Birra : ...che crediamo possa diventare parte integrante del programma ufficiale di Fermento Marchigiano " dice Stefano Barbizzi " considerando anche il binomio sempre più vincente quello tra Birra e sport". ...

Ravenna Festival. Torna Omaggiovani - con 500 carnet gratuiti per l'ingresso a cinque spettacoli : Due le tipologie fra cui scegliere , A e B, , fino a esaurimento della disponibilità e con spettacoli in parte diversi. I due percorsi di Omaggiovani 2018 si incontrano il 16 giugno , per il concerto ...

A Torino Torna il 12 e 13 maggio a Bit of History il festival dell'innovazione e del digitale : L'informatica è una scienza che ha profondamente cambiato le nostre abitudini ed è una grande opportunità per il nostro futuro. Bisogna conoscerne, però, il passato, per comprendere il presente e ...

Cannes - su Sky Tornano i capolavori premiati al Festival. Si parte con “Io - Daniel Blake” di Ken Loach : Per la 71esima edizione del Festival di Cannes (8-19 maggio), Sky Cinema Cult HD propone, in prima e in seconda serata, i film premiati nelle passate edizioni. In esclusiva, giovedì 10 maggio alle 21, ci sarà “Io, Daniel Blake” di Ken Loach (Palma d’oro 2016), mentre mercoledì 16 sarà la volta della commedia di Maren Ade, “Vi presento Toni Erdmann” (Premio Fipresci 2016). Tra gli altri: “Taxi Driver”, ...

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO/ Con "Cardillac" il festival Torna ai suoi antichi fasti : Il 5 MAGGIO è stato inaugurato l’LXXXI festival del MAGGIO MUSICALE FIORENTINO con un nuovo allestimento di Cardillac di Paul Hindemith. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:32:00 GMT)UMBRIA JAZZ SPRING/ Da Natale alla primavera passando per l'estate: ecco la terra della musicaL'EVENTO/ Pentecoste a Salisburgo e i festival estivi italiani

Nel 2018 - a Tratalias - Torna Is Maistus Beer - il festival sulcitano dedicato alle birre artigianali - giunto all'8ª edizione. : ... agriturismi, maneggi, sport velici, ecc. In questa edizione inoltre la cultura birraia sarà un vero e proprio ponte tra la Sardegna, la Valle D'Aosta e la Germania. Ai tre birrifici isolani presenti,...

“Sanremo bis? Ecco quanto voglio”. Claudio Baglioni nella bufera. È la pretesa del cantautore per Tornare alla conduzione del Festival. Una richiesta che i fan non hanno per niente gradito : polemica scontata : Un successo che ha convinto tutti, a partire dai vertici Rai passando per gli artisti in gara fino ad arrivare al pubblico, al quale come da tradizione spetta il giudizio più importante. Il Festival di Sanremo 2018 è stata una delle edizioni più apprezzate nella storia della kermesse, riuscendo nell’impresa di far registrare uno share da record e di alternare alla perfezione risate, momenti toccanti e musica. Un trionfo tale da spingere ...

Festival di Sanremo 2019 - Torna Claudio Baglioni? “E’ quasi fatta” : Sono passati appena tre mesi dalla fine della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018, ma vista l’imponente macchina organizzativa che comporta la kermesse...