Torino | moglie picchia e maltratta il marito | chiesta la condanna a due anni e 8 mesi

Torino - uomo uccide l’ex moglie in un parcheggio e poi si spara : Torino, uomo uccide l’ex moglie in un parcheggio e poi si spara Torino, uomo uccide l’ex moglie in un parcheggio e poi si spara Continua a leggere

Torino - uomo uccide l’ex moglie in un parcheggio e poi si spara : Torino, uomo uccide l’ex moglie in un parcheggio e poi si spara Torino, uomo uccide l’ex moglie in un parcheggio e poi si spara Continua a leggere

Torino - uomo uccide l'ex moglie poi tenta il suicidio in un parcheggio : Un uomo ha sparato alla ex moglie, uccidendola, poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso tentando il suicidio. E' successo in un parcheggio di Rivoli, alle porte di Torino. La vittima e l'...

Torino - vive senza documenti da 25 anni : la moglie lo ritrova sul giornale : Torino, vive senza documenti da 25 anni: la moglie lo ritrova sul giornale “Ci siamo sposati 35 anni fa, poi è fuggito. Ora voglio solo che mi conceda il divorzio”, racconta la donna che ha riconosciuto leggendo un articolo de La Stampa “l’uomo fantasma” Continua a leggere

Torino - vive senza documenti da 25 anni : la moglie lo ritrova sul giornale : Per l'anagrafe non esiste da almeno 25 anni. Nessuna carta d'identità, nessuna tessera sanitaria, nessun telefono, nessuna patente. E' la storia di un uomo nato e cresciuto a Torino , che di fatto ...

Torino - ANZIANO SUICIDA DOPO AVER UCCISO LA MOGLIE MALATA DI ALZHEIMER/ La lettera dove spiega il gesto : TORINO, spara alla MOGLIE MALATA e si SUICIDA: dramma in periferia, un pensionato ha UCCISO la compagna MALATA di ALZHEIMER e si è poi tolto la vita DOPO AVER lasciato una lettera(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 10:55:00 GMT)

Torino - trovati senza vita i corpi di marito e moglie : ipotesi omicidio-suicidio : I corpi senza vita di marito e moglie, Norberto Ranauro e Luciana Savonitto, 82 anni lui e 83 lei, sono stati ritrovati nella serata di ieri in un appartamento di via Signorini 8, a Torino. Secondo i primi rilievi, l'uomo...

Torino : anziano uccide la moglie gravemente malata di Alzheimer poi si suicida : Norberto Ranaudo, 80 anni, ha sparato alla moglie Luciana Savonitto, 77, poi si è tolto la vita.Continua a leggere

Torino - pensionato spara a moglie malata di Alzheimer e si suicida - : A compiere l'omicidio-suicidio, la sera del 5 aprile, è stato un 70enne. L'uomo non sopportava più le sofferenze della coniuge, come ha scritto lui stesso in una lettera d'addio

Torino - pensionato spara a moglie malata di Alzheimer e si suicida : Torino, pensionato spara a moglie malata di Alzheimer e si suicida A compiere l’omicidio-suicidio, la sera del 5 aprile, è stato un 70enne. L'uomo non sopportava più le sofferenze della coniuge, come ha scritto lui stesso in una lettera d'addio Parole chiave: ...

Torino - spara alla moglie malata e si suicida/ Ultime notizie - la donna era affetta da Alzheimeir : Torino, spara alla moglie malata e si suicida: dramma in periferia, un pensionato ha ucciso la compagna malata di Alzheimer e si è poi tolto la vita dopo aver lasciato una lettera(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 01:13:00 GMT)

Torino - spara alla moglie e si uccide : 0.21 Un pensionato 70enne ha sparato alla moglie e poi si è ucciso con la stessa arma.L'omicidio-suicidio in un condominio alla periferia nord-est di Torino. Le vittime sono Norberto Ranauro e Luciana Savonitto. Sul posto sono intervenuti Volanti e Squadra Mobile della Questura di Torino. Nella casa della coppia è stata trovata una lettera nella quale l'uomo ha spiegato di non riuscire più a sopportare il dolore e le difficoltà della vita ...

Torino - Il giovane papà vicino al suo bimbo : “ Lotta per la vita - come mia moglie respinta alla frontiera” : Per il marito della donna nigeriana morta dopo il parto arriva l’offerta di lavoro di un imprenditore romano. “Lo spero, mio figlio dovrà avere un futuro...

Torino - SPARA ALLA MOGLIE E SI UCCIDE/ Omicidio-suicidio : l'uomo era un ex partigiano : TORINO, UCCIDE la MOGLIE e si SPARA: di Omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato ALLA malattia della donna.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 00:25:00 GMT)