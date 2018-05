Torino | ecco il nuovo sito del Museo Egizio | tutti i 3300 reperti messi online per

Trapianto di reni con paziente cosciente a Torino : ecco cosa è accaduto : Nefrologia, chirurgia e anestesia. Tre branche complicate della medicina che per un Trapianto di reni effettuato a Torino hanno dovuto prodursi nel massimo sforzo. Una necessità derivante dal dover trattare un caso molto spinoso, per il quale si sapeva che sarebbe stato necessario intervenire con la massima cautela. Il paziente in questione, un quarantenne, non era nelle condizioni di poter affrontare un'operazione che prevedesse l'anestesia ...

Torino - giù le mani dal Gallo : con Belotti ecco Zaza o Gabbiadini : Torino - Giù le mani dal Gallo: per la permanenza di Andrea Belotti al Toro garantisce, a più riprese, il presidente Urbano Cairo . Il capitano resta, sino a prova contraria, per , ri, lanciare il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - si allontana Balotelli : ecco l’ultima idea per la ‘spalla’ di Belotti : Calciomercato Torino – Il Torino è concentrato sulle ultime due giornate di campionato, ormai nessun obiettivo per la squadra di Walter Mazzarri e pensiero rivolto inevitabilmente alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato. Il modulo sarà il 3-5-2, si cerca quindi una spalla per l’attaccante Belotti, negli ultimi giorni si era parlato molto di Balotelli, come dalle foto in Esclusiva riportate ieri da Sport Fair Super ...

Il Teatro Stabile di Torino diventa Wonderland - ecco il cartellone della stagione 2018/19 : Presentato il cartellone della stagione 2018/2019 del Teatro Stabile di Torino diretto da Valerio Binasco. 67 spettacoli di cui 17 produzioni, 32 spettacoli ospiti e 18 titoli programmati per "Torinodanza".Continua a leggere

Calciomercato Torino - Petrachi allo scoperto : “arriva Balotelli? Ecco la situazione” : Calciomercato Torino – Il Torino è in campo per la gara di campionato contro il Napoli ma in casa granata si pensa anche al mercato, in particolar modo nelle ultime ore voci su un possibile arrivo da parte di Mario Balotelli. Prima del match importanti indicazioni di Petrachi intervenuto a Premium Sport: “il mister avrà la possibilità di valutare giocatori ed avere certezze in più in queste tre gare per il futuro. Dobbiamo però ...

Napoli-Torino streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Napoli-Torino streaming, ecco dove guardare la diretta della partita – Si gioca la 36^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Torino, la squadra di Maurizio Sarri non può sbagliare, continua la ricorsa allo scudetto, la squadra di Mazzarri spera di chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Napoli e Torino in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky ...

Torino - ecco le impressionanti immagini inedite del caos in piazza San Carlo durante la finale di Champions [VIDEO] : In molti dimenticheranno con difficoltà il caos avvenuto a Torino a piazza San Carlo durante la finale Champions tra Juventus e Real Madris. Sono immagini inedite della sera del 3 giugno quelle che propone Repubblica e che sono contenute negli atti dell’inchiesta della procura depositati nei giorni scorsi: riprendono il fuggi-fuggi in cui perse la vita Erika Pioletti. Una telecamera dall’alto, posizionata su via Roma, inquadra l’onda di gente ...

Torino - Cairo allo scoperto : “lascio il club? Ecco la verità” : Il Torino è concentrato sulle ultime partite del campionato di Serie A ma si pensa anche al futuro, interessanti dichiarazioni da parte del numero uno granata sul futuro del club: “Non ho alcuna intenzione di quotarlo in borsa, anche se il Torino ha avuto dei buoni risultati anche economici in questi ultimi 5 anni, in cui si sono recuperate perdite del passato. Non è una cosa a cui ho mai pensato. Non è una cosa della Cairo Communication ...

Torino - Cairo fa i nomi : 'ecco i calciatori dai quali ripartiremo l'anno prossimo! E su Belotti...' : Piuttosto credo di sapere quanta voglia di spaccare il mondo abbia in corpo dopo una stagione così altalenante. ripartiremo da lui, da Sirigu, N'Koulou, Iago Falque, Moretti, Ljajic, Edera, Bonifazi, ...

Belotti-Sirigu - alta tensione in casa Torino : ecco cosa è successo oggi al Filadelfia : Belotti-Sirigu, alta tensione IN casa Torino – alta tensione in casa Torino ed in particolar modo tra Belotti e Sirigu. “Si sono spintonati perché Sirigu non era contento di una decisione presa dall’arbitro, e Belotti era andato a calmarlo, mandandolo via”, aveva spiegato Walter Mazzarri. Nervosismo tra i due, delusi soprattutto per la sconfitta nella gara di campionato contro l’Atalanta. oggi il Torino si è ...

Vigne sì - ma in città da Vienna a Parigi - da Torino a Roma - ecco i filari tra le case : Il vino si fa lontano dalle città: sembra una legge incontrovertibile, eppure esistono questi luoghi speciali in cui il contatto tra vite e uomo, tra filari e 'mondo esterno' sono ancora più massicce:...

Torino-Milan - indizio di mercato : ecco cosa è successo prima del match : Torino-Milan, indizio di mercato: ecco cosa è successo prima del match. Sta per iniziare la gara valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Gattuso crede ancora alla Champions League mentre i granata sono in ripresa, Mazzarri spera di finire bene la stagione. Nel frattempo indizio di mercato, colloquio tra Belotti ed alcuni calciatori del Milan e grandi sorrisi, foto anche con il portiere Donnarumma. La strada sembra ...

Torino-Milan streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Torino-Milan streaming, ecco dove guardare la diretta della partita – Continua il programma valido per il campionato di Serie A, ultime chance per raggiungere la zona Champions League per la squadra di Gattuso, pochi obiettivi per gli uomini di Walter Mazzarri. Nel match di Serie A si affronteranno Torino e Milan in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, ...

Centenario 87 di Torino ecco i 10 numeri simpatici : Il numero 87 di Torino è il nuovo Centenario del momento, vediamo quali sono i 10 numeri che si sono accoppiati più frequentemente con l’87, dal 1939 a oggi. Il numero 87 è diventato Centenario nell’estrazione n°45 del 14/04/2018, attualmente è il terzo Centenario in corsa dietro il 45 di Palermo e il 60 di Milano. L’ 87 di Torino, […] L'articolo Centenario 87 di Torino ecco i 10 numeri simpatici proviene da GiGi Lotto.