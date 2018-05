Torino | costretto a vivere in auto con la famiglia | arriva un lavoro per Alessandro

Torino - costretto a vivere in macchina dopo la perdita del lavoro e gli stipendi arretrati : Torino, costretto a vivere in macchina dopo la perdita del lavoro e gli stipendi arretrati Ha fatto mille lavori, ma poi l’ultima ditta è fallita. I curricula inviati non ricevono risposta, così lui, la compagna e i tre figli piccoli sono per strada Continua a leggere L'articolo Torino, costretto a vivere in macchina dopo la perdita del lavoro e gli stipendi arretrati proviene da NewsGo.