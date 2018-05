Timbrava il cartellino e se ne andava | arrestato medico ' furbetto'

Friuli Venezia Giulia - Timbrava no cartellino ma andavano al casinò - : Indagati 14 "furbetti" della Regione. Secondo le indagini condotte dai carabinieri di Gorizia, in orario di lavoro andavano con l'auto di servizio a giocare al casinò nella vicina Slovenia. Il danno ...

Friuli Venezia Giulia : dipendenti Regione Timbrava no il cartellino e poi andavano al Casinò : Indagati 14 dipendenti della Regione : timbravano il cartellino e poi andavano in Slovenia a giocare, a passeggio tra gli stand di “Gusti di frontiera” o a fare shopping.Continua a leggere

Timbravano e poi andavano a dar da mangiare alle galline : incastrati 7 furbetti del cartellino : di Mario Meliadò Operazione 'Fuori dal Comune', sette impiegati comunali di Cianciana - 3.400 abitanti, in provincia di Agrigento - avrebbero timbrato per mesi il badge per poi andare a comprare il ...