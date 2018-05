TIM Ten GO nuovamente attivabile | Minuti illimitati e ben 32 | 6GB a 10 | 82€

TIM rilancia le offerte Ten Go con 30 GB e 10 Super Go con 20 GB per i nuovi clienti : TIM rilancia oggi le offerte TIM Ten Go +20 e 10 Super Go, che saranno attivabili - salvo le eventuali proroghe - presso i negozi TIM fino al 22 maggio da nuovi clienti, anche senza richiedere la portabilità L'articolo TIM rilancia le offerte Ten Go con 30 GB e 10 Super Go con 20 GB per i nuovi clienti proviene da TuttoAndroid.

Milan - Fiorentina - per otto sarà l'ulTIMa in rossonero : i nomi dei partenti : Il Milan si prepara al rinnovamento con l'augurio che domenica sera possa centrare il sesto posto. Rino Gattuso e Massimiliano Mirabelli, a partire da lunedì penseranno esclusivamente a capire come rafforzare l'attuale rosa. L'idea è che quella attuale sia una squadra che può rappresentare una base importante il futuro, ma che vada assolutamente potenziata. Avere tanti giovani, molti dei quali italiani, equivale ad avere un vantaggio importante ...

Il 19 e 20 maggio è Glamour Pop Up - shopping e ulTIMe tendenze : Milano, 17 maggio 2018 – Un temporary pop up per inaugurare una nuova stagione di shopping, conoscere le ultime tendenze a tema “Pronti per il mare” e celebrare la musica al femminile: Glamour, il mensile più venduto d’Italia, lo apre il 19 e il 20 maggio, in occasione di Piano City Milano, in Piazza Gae Aulenti. All’interno di Glamour Pop Up saranno esposte le novità estive selezionate dalla rivista dei brand aderenti all’iniziativa: Alexandra ...

Fine setTIMana con il sole - ma attenti a qualche acquazzone locale : Roma - VERSO UN WEEKEND CON sole E LOCALI ACQUAZZONI - Il vortice depressionario che negli ultimi giorni ha penalizzato gran parte della nostra Penisola nel corso dei prossimi giorni si allontanerà verso l'Europa nordorientale. Allo stesso tempo un campo di alte pressioni tenderà a rafforzarsi sui Paesi nordici, in particolar modo sul Baltico, ove ad inizio della prossima settimana un robusto anticiclone si allungherà dalla ...

Problemi ulTIMo aggiornamento WhatsApp con le notifiche : nome mittente non visibile su iPhone : Fastidiosissimi Problemi in corso con l'ultimo aggiornamento WhatsApp che non permette di sfruttare del tutto le notifiche: queste non presentano il nome del mittente ma solo il suo numero, rendendo quasi impossibille (in un primo momento per gli utenti) l'identificazione di chi ha appena scritto e inviato un messaggio. Ecco quali profili, al momento di questa pubblicazione, sono colpiti dall'anomalia. Nella giornata di ieri, per gli utenti ...

Salute : mangiare pesce due volte a setTIMana aiuta a mantenere un cuore sano : Una nuova consultazione scientifica riafferma la raccomandazione di mangiare pesce, specialmente quelli ricchi di acidi grassi omega-3, due volte a settimana per contribuire a ridurre i rischi di insufficienza cardiaca, coronopatia, arresto cardiaco e ictus ischemico. Il nuovo avviso è pubblicato nella rivista Circulation dell’American Heart Association. Eric B. Rimm, presidente dell’American Heart Association e professore di epidemiologia e ...

Marani : 'L'ulTIMa uscita mirata di Gigi. Attenzione a non macchiare carriera. Italia? Meritava altro addio' : ... oggi in campo, ma anche domani come dirigente, un punto fermo della Juventus, questo per il percorso che sta facendo come aver preso la Laurea in Economia, un'ottima conoscenza dell'inglese, queste ...

Inter - Ausilio scatenato : chiuso il quarto colpo - setTIMana prossima le visite Video : Inter scatenata sul mercato [Video] nonostante ci sia ancora grande incertezza sulla prossima stagione. Incertezza legata al campo visto che i nerazzurri si giocheranno la partecipazione alla prossima edizione della Champions League nell'ultima giornata contro la Lazio, allo stadio Olimpico di Roma domenica alle ore 20:45. Una sfida che ha assunto il valore di una vera e propria finale, come ammesso dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. La ...

M5S e Lega legitTIMati dal popolo Si scatena il 'can can' mediatico L'obiettivo è far saltare il governo : Il fuoco di sbarramento mediatico contro l'ipotetico, inedito, in Italia e in Europa, governo giallo-verde, M5S e Lega, che hanno avuto il 4 marzo ben 16 milioni di voti dagli elettori, è impressionante, mai registrato prima d'oggi nei confronti di un governo 'in formazione' Segui su affaritaliani.it

Migranti - l'ulTIMa idea di Trump : minori trattenuti nelle basi militari : La lotta di Donald Trump all'immigrazione clandestina non conosce sosta. Ora è il turno dei minorenni, anche loro sotto la scure del presidente degli Stati Uniti.L'amministrazione americana ha appena partorito una nuova idea: bloccare i cosiddetti "baby-immigrati" e trasferirli nelle basi militari, in apposite strutture. Secondo il Washington Post, i minorenni entrati illegalmente negli Stati Uniti (in particolare dal confine con il Messico) e ...

Calciomercato Inter - ecco la lista della spesa di Ausilio : l’ulTIMa tentazione si chiama Gundogan : La qualificazione alla prossima edizione di Champions potrebbe dare la possibilità all’Inter di giocare un ruolo da protagonista nel prossimo mercato estivo Piazzati i colpi De Vrij e Asamoah, l’Inter adesso si concentra sul match dell’Olimpico contro la Lazio per provare a strappare in extremis la qualificazione alla prossima Champions League. LaPresse/Simone Bergamaschi Il pass per la massima competizione europea vale oltre ...

Terremoto oggi in Basilicata/ INGV ulTIMe scosse : sisma M 2.2 a Potenza (16 maggio 2018) : Terremoto oggi in Basilicata: INGV le ultime scosse in tempo reale, sisma M 2.2 in provincia di Potenza a Pescopagano. Scossa M 2,2 anche nelle Marche a Macerata(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 10:26:00 GMT)

Verona - Perquisita l'abitazione di Roberto Malesani - coordinatore di Verona. Gravissimo tentativo di inTIMidazione : In questi ultimi dieci anni, se si è riusciti a ripristinare un minimo di legalità e di giustizia all'interno del mondo della logistica, non è stato sicuramente merito né delle forze dell'ordine, né ...