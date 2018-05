Texas | sparatoria in una scuola superiore di Santa Fe | 10 morti

Ecco chi è il killer della sparatoria in una scuola del Texas : Ennesima sparatoria in una scuola americana, stavolta presso una 'high school' di Santa Fe, una cittadina di 12mila abitanti 50km circa a sud-est di Houston, Texas. Tutto ha avuto inizio nella ...

