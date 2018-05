Texas - sparatoria in una scuola : «Almeno 8 morti» : Ancora strage in una scuola negli Stati Uniti. Ci sono otto morti, 7 studenti e un professore, nella sparatoria avvenuta oggi a Santa Fe, a circa 50 km da Houston, in Texas. Due persone sono state...

Texas - sparatoria in un liceo a Santa Fe : "8 morti"/ Disinnescati ordigni esplosivi - Trump "Piangiamo con voi" : Texas, sparatoria in scuola superiore a Santa Fe: sarebbe in corso uno scontro a fuoco tra l'attentatore armato e gli agenti di polizia, "almeno 8 morti", arrestato assalitore.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:21:00 GMT)

Sparatoria in Texas - almeno otto morti. Fermato il killer - è uno studente di 17 anni : almeno 8 morti e diversi feriti in una Sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Santa Fe, in Texas. Le vittime sarebbero in maggioranza studenti, ma ci sono anche degli adulti. Fra i feriti anche un agente di polizia che lavora nel complesso scolastico....

Sparatoria in una scuola superiore in Texas : «Almeno 8 morti». Arrestato attentatore - è uno studente. Fermato un altro sospetto diretta : Ancora strage in una scuola negli Stati Uniti. Ci sarebbero tra gli 8 ei 10 morti nella Sparatoria avvenuta oggi a Santa Fe, a circa 50 km da Houston, in Texas. Due persone sono state fermate dalla...

Sparatoria Texas - media : 8-10 morti - l'autore è uno studente : Il sospetto autore della Sparatoria in una scuola superiore di Santa Fe, Texas, dovrebbe essere uno studente mentre il bilancio provvisorio è di 8-10 morti e 12 feriti. Lo riferisce l'emittente Abc13 ...

Sparatoria Texas; media - almeno 8 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Texas - sparatoria in una scuola a Santa Fe : almeno 10 morti - Fermato uno studente : E' di almeno 10 morti e 12 feriti, secondo i media locali, il bilancio provvisorio di una sparatoria in una scuola superiore di Santa Fe , in Texas . L'istituto è in "lockdown", "chiuso". Alcuni ...

Texas - sparatoria in una scuola superiore di Santa Fe : almeno otto morti : Ci sarebbero anche diversi feriti. Gli spari sono cominciati cinque minuti dopo un'esercitazione proprio in caso di sparatoria. Preso il killer.

Texas - sparatoria in una scuola a Santa Fe : almeno 9 morti - Fermato uno studente : E' di almeno nove morti e diversi feriti, secondo i media locali, il bilancio provvisorio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Santa Fe , vicino a Houston, in Texas . La polizia è ...

Texas - sparatoria in una scuola superiore di Santa Fe : almeno otto morti : Ci sarebbero anche diversi feriti. Gli spari sono cominciati cinque minuti dopo un'esercitazione proprio in caso di sparatoria. Preso il killer.

Sparatoria in Texas - almeno otto morti. Fermato il killer - è uno studente : almeno 8 morti e diversi feriti in una Sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Santa Fe, in Texas. Lo affermano la Abc e la Cnn, che citano fonti delle forze dell’ordine. Fra i feriti anche un agente di polizia che lavora nel complesso scolastico....

Usa : sparatoria Texas - polizia - arrestato autore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Texas - sparatoria in una scuola : «Almeno 8 morti» : Ancora strage in una scuola negli Stati Uniti. Ci sarebbero almeno otto morti nella sparatoria avvenuta oggi a Santa Fe, a circa 50 km da Houston, in Texas. Due persone sono state fermate dalla...

Texas - 8 morti in sparatoria a scuola : 17.27 Almeno 8 morti nella sparatoria del liceo di Santa Fé, in Texas. Ad aprire il fuoco, riferisce la polizia, sarebbe stato uno studente. Gli agenti lo hanno arrestato. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un poliziotto e diversi ragazzi. I media parlano anche di un secondo fermo. "Le prime notizie non sembrano buone. Dio benedica tutti", ha scritto in un tweet il presidente Trump.