: #UltimOra Sparatoria in scuola del #Texas. Almeno 8 morti ma il bilancio potrebbe salire. Arrestato il killer che è… - SkyTG24 : #UltimOra Sparatoria in scuola del #Texas. Almeno 8 morti ma il bilancio potrebbe salire. Arrestato il killer che è… - LaStampa : Sparatoria in Texas, almeno otto morti. Fermato il killer, è uno studente - Real_Ljam_Pain : RT @SkyTG24: #UltimOra Sparatoria in scuola del #Texas. Almeno 8 morti ma il bilancio potrebbe salire. Arrestato il killer che è uno studen… -

Dimitrios Pagourtzis,lo studente 17enne arrestato per la strage nel liceo di Santa Fe,, haun fucile e un revolver calibro 38 che appartenevano al. Li aveva nascosti sotto una lunga giacca. Lo ha reso noto il governatore delGreg Abbott. Ilaveva pianificato di suicidarsi dopo la strage. In casa e nella sua auto trovato dell'esplosivo. Recentemente aveva postato su Facebook la foto di una maglietta con la scritta "born to kill" (nato per uccidere), e simboli nazisti.(Di venerdì 18 maggio 2018)