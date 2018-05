Terzo valico | si cambia | connessioni ai porti e più binari per il territorio

Ambiente - Terzo valico Tav - Terra dei Fuochi : il M5s si inchina alla Lega : Dal terzo valico del Tav alla Terra dei Fuochi, nell'accordo tra Lega e M5S sono molti i punti di contraddizione con le battaglie portate avanti dai grillini negli ultimi anni. I comitati insorgono dal Nord al Sud e tra gli eletti si rischia un esodo.Continua a leggere

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Terzo valico - fine lavori slitta di un anno? (15 maggio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Di Maio e Salvini sono ancora distanti sul patto per il governo. Terzo Valico, la fine dei lavori può slittare di un anno. (15 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:42:00 GMT)

Terzo valico - l’ok può slittare di un anno : La Regione Liguria: «Passante ferroviario e Gronda fanno parte del programma con cui governiamo». Ma la consegna dell’opera potrebbe essere rimandata al 2023

Tangenti del Terzo valico - a Genova i primi quattro patteggiamenti : L’inchiesta aveva portato nell’ottobre 2016 all’arresto di 14 persone tra imprenditori e gli allora funzionari del Cociv

Terzo valico : Fillea - opera fondamentale - quando finisce campagna elettorale? : Roma, 16 mar.. (AdnKronos) – ‘quando finisce la campagna elettorale? Il M5 Stelle ha vinto le elezioni ed è naturale che provi a trovare in Parlamento i numeri per governare, ma non vorremmo che di fronte alle difficoltà di formare un governo si mettesse in scena l’ennesimo tentativo di spostare l’attenzione, straparlando del Terzo Valico, un’opera fondamentale per il Paese”. Così dichiarano in una nota ...

Terzo valico : Fillea - opera fondamentale - quando finisce campagna elettorale? (2) : (AdnKronos) – ‘L’aspetto poi più sconcertante della polemica avviata dai 5 stelle sono i tempi. Dopo trent’anni di discussioni e di dibattiti il Terzo Valico è un’opera interamente finanziata. Il 20% è già stato realizzato e nei cantieri stanno lavorando oltre 3000 persone alle quali non si può dire arrivederci e grazie. E se è vero che le infrastrutture non si realizzano per dare lavoro ma perché servono, il Terzo ...

[La storia] Grande opera del Terzo valico : è guerra tra Ferrovie - enti locali e M5s : in gioco oltre 6 miliardi di soldi pubblici : Quelli che pensano che in fondo con i Cinquestelle al governo le cose non cambierebbero più di tanto, perché Di Maio sta "normalizzando" il Movimento, potrebbero cambiare idea se danno uno sguardo a ...

M5s contro il Terzo valico - insorgono centrodestra e Pd : "Follia bloccare tutto" : Sono ancora caldi i motori del Frecciarossa che per la prima volta ha unito Genova a Milano a Venezia che già il MoVimento Cinque Stelle è pronto a fermare tutto e a bloccare i lavori per il Terzo ...

Terzo valico - Sala : “Indispensabile - M5S pensa all’ambiente ma non al traffico”. “Olimpiadi? Difficile muoversi senza governo” : “Olimpiadi? Non sono città a candidarsi ma Coni ad avanzare candidature. Milano rimane immobile ma non giudico pero chi lui propone. senza Governo è comunque Difficile muoversi”, così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistato a margine della presentazione della nuova linea Frecciarossa Genova- Milano – Venezia. “Terzo valico indispensabile, M5S fa ambientalista ma non considera il traffico auto che si risolve con ...

Terzo valico - da Tursi ok a finire l’opera. E la petizione per il sì è a 4.500 firme| : La mozione sul completamento del tracciato passa in consiglio con 34 sì e 6 no. Polemica tra Alice Salvatore (M5S) e Raffaella Paita (Pd). Su

