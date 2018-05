Terrore in Texas | uomo apre il fuoco in un liceo di Santa Fe | arrestato Ci sono feriti

Terrore in Texas - sparatoria in un liceo di Santa Fe : ci sarebbero feriti : Secondo le prime testimonianze, un uomo armato è entrato nella scuola e ha aperto il fuoco. L'incidente dopo una esercitazione anti sparatoria . L'istituto ora è in lockdown.Continua a leggere

