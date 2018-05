Terremoto Centro Italia | continuano le scosse | l’esperto Ingv fa il punto della

Terremoto : nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto Centro Italia : ad Amatrice un laboratorio di monitoraggio post-sisma : Amatrice, uno dei Comuni del Reatino più colpiti alla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016, ospiterà un laboratorio di monitoraggio e azione civica (19 e 20 maggio, presso il Centro Caritas) rivolto a cittadini e rappresentanti di associazioni e comitati del cratere sismico reatino. Il laboratorio è organizzato da ActionAid con l’obiettivo di attivare percorsi di monitoraggio della ricostruzione nel post-sisma, ed ha ...

Scossa di Terremoto nel Reatino - epicentro a 5 km da Amatrice - : Il sisma, di magnitudo 2.9, è stato registrato alle 5:57 del mattino ed è stato avvertito anche nelle Marche fino ad Arquata del Tronto. Al momento non sono segnalati danni

Terremoto Centro Italia : consegnate 3.260 Soluzioni Abitative di Emergenza : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai Sindaci sono 3.260, rispetto alle 3.645 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 306 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione che, unitamente alle casette già consegnate, portano il totale al 98% del fabbisogno. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.514 Sae nelle Marche, 787 nel Lazio, 742 in Umbria e 217 in Abruzzo. A fronte di 1.825 ordinate ...

Terremoto Centro Italia : a Castelluccio di Norcia parte il piano demolizioni : Al via a Castelluccio di Norcia il piano di demolizioni degli edifici lesionati dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016. Il sindaco Nicola Alemanno ha emesso un’ordinanza che prevede l’abbattimento di 18 immobili: contestualmente è prevista la rimozione delle macerie. Proseguono i lavori per la realizzazione del “deltaplano” per la delocalizzazione di 8 ristoranti presenti in paese prima del ...

Terremoto Centro Italia - Gentiloni : sisma senza precedenti per il nostro Paese : L’evento tellurico che ha colpito il Centro Italia nel 2016 ha “dimensioni senza precedenti per l’Italia. Non abbiamo mai avuto una sequenza di 3-4 episodi maggiori e di decine di migliaia di eventi sismici della gravita’ che abbiamo avuto qui a partire dal 24 agosto 2016. C’erano stati altri terremoti, anche nell’Appennino, non sono mancate catastrofi naturali. Qui la sfida vera è venuta dal prolungarsi e dal ...

Terremoto Centro Italia : Bolognola ha “solo voglia di ripartire” : Bolognola, uno dei paesi del Maceratese colpiti dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016, ha “solo voglia di ripartire“: lo ha dichiarato il sindaco Cristina Gentili durante l’inaugurazione dei nuovi uffici comunali. “Siamo un piccolo paese, un’identità forte che ama il territorio e vuole assolutamente rimanere. Un’identità – spiega il primo cittadino – che non va assolutamente ...

Terremoto Centro Italia : pronto “Accupoli” - il nuovo centro polifunzionale di Accumoli : Verrà inaugurato il 27 maggio il nuovo centro polifunzionale di Accumoli (Rieti), uno dei paesi più colpiti dal Terremoto del 2016. La struttura riciclabile e antisismica si chiama “Accupoli“, e sarà il nuovo centro di aggregazione destinato ad ospitare eventi e incontri per la collettività. E’ la prima struttura in Italia realizzata in legno compensato nelle parti portanti. La struttura è stata realizzata grazie ad una gara di ...

Terremoto di magnitudo 3.6 a Udine : epicentro a Bordano : Paura al Nord per una forte scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 registrata dall'ingv a Bordano in provincia di Udine. Registrata ieri alle 23,48.