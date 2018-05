Terremoto a Ischia | il ' Mattei' di Casamicciola ritorna agli studenti

Terremoto Ischia : inaugurato l’ITCG “Enrico Mattei” a Casamicciola : Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli ha inaugurato questa mattina l’ITCG “E. Mattei” di Casamicciola Terme dopo i lavori di messa in sicurezza per il ripristino dell’agibilità della struttura, rimasta chiusa per i danni riportati in seguito al Terremoto del 21 agosto 2017. Alla cerimonia hanno partecipato il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Consigliere Metropolitano Delegato ...

Terremoto Ischia e Italia Centrale : encomi agli ingegneri volontari : Un incontro tecnico-scientifico per approfondire le questioni connesse al rischio sismico, ma anche l’occasione per tributare un doveroso encomio a tutti gli ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli impegnati nella gestione delle delicate fasi post-sisma in Italia Centrale (estate 2016) e ad Ischia (agosto 2017), consentendo in molti casi ai cittadini delle zone colpite di rientrare nelle proprie abitazioni dopo le opportune verifiche ...

Terremoto Ischia - la Regione Campania ai Comuni : velocizzare le verifiche : In merito al Terremoto verificatosi lo scorso agosto ad Ischia, la Regione Campania “sollecita i Comuni dell’isola a velocizzare l’attività propria di verifica e controllo, al fine di poter ristorare nel più breve tempo possibile le strutture alberghiere interessate, che hanno sostenuto uno sforzo enorme nel dopo-sisma e a cui, anche per questo, va il ringraziamento per la disponibilità e la pazienza dimostrata“. “Per le ...

Terremoto : lieve scossa nell’isola di Ischia : Una lieve scossa di Terremoto (magnitudo 1.6) è stata avvertita nel pomeriggio nella zona compresa tra Casamicciola (dove c’è stato il Terremoto il 21 agosto scorso) e le colline di Barano. Non si registrano danni a persone e a cose. Prima della scossa c’e’ stato un boato che ha spaventato le persone. L'articolo Terremoto: lieve scossa nell’isola di Ischia sembra essere il primo su Meteo Web.

Ischia - lieve scossa di Terremoto : magnitudo 1.6 - epicentro Casamicciola : L’evento alle 17.14, paura tra i cittadini ma nessun danno né feriti. Isola piena per il ponte del primo maggio, Federalberghi: "Evitiamo allarmismi"

Salvini a Ischia nelle zone del Terremoto : "Non prometto a vanvera come Renzi" : In Campania per le vacanze di Pasqua, il leader della Lega Matteo Salvini è andato a visitare l'isola di Ischia e le zone colpite dal terremoto del 21 agosto. Con lui i sindaci di Casamicciola e Lacco ...

Ischia - Salvini nelle zone colpite dal Terremoto : “Dopo 7 mesi non si è mosso nulla” : Il leader della Lega Matteo Salvini ha visitato la “zona rossa” di Casamicciola, a Ischia, colpita dal sisma lo scorso agosto. “Dopo 7 mesi di chiacchiere e burocrazia, dopo il terremoto a niente è cambiato – ha detto ai cronisti – Ci vogliono pieni poteri ai sindaci e meno burocrazia” L'articolo Ischia, Salvini nelle zone colpite dal terremoto: “Dopo 7 mesi non si è mosso nulla” proviene da Il ...

Forte boato a Casamicciola - paura a Ischia : torna il Terremoto. Epicentro più a sud-est - è la settima scossa da agosto : Un evento sismico di lieve entità di magnitudo 1,5 è stato avvertito nel corso della notte nell'area del cratere del terremoto del 21 agosto scorso a Casamicciola, localizzata tra...

Ischia - le origini del Terremoto? "Colpa dell'abbassamento del Monte Epomeo" : Cosa ha prodotto il terremoto, di magnitudo 4, che il 21 agosto scorso ha colpito Ischia? La causa principale potrebbe essere il carico esercitato dalle rocce che formano il blocco del Monte Epomeo...

