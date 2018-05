Tenta di rubare borsa a una donna e picchia la figlia di lei

Roma - Tentano di sfondare a martellate vetrina per rubare abiti sposa : Roma, tentano di sfondare a martellate vetrina per rubare abiti sposa È successo in via Prenestina, una delle vie principali della Capitale. I due arrestati erano già conosciuti alle forze dell’ordine e si spostavano con un'auto rubata Parole chiave: ...

Roma - Tentano di sfondare a martellate vetrina per rubare abiti sposa - : successo in via Prenestina, una delle vie principali della Capitale. I due arrestati erano già conosciuti alle forze dell'ordine e si spostavano con un'auto rubata

Siena : Tenta di rubare reliquie sacre - ma cade e si fa male - arrestato : Un tentativo di furto sventato. I carabinieri di Montepulciano hanno arrestato un 57enne, per furto aggravato. L'uomo originario della Campania, ma residente da molto tempo a Figline Valdarno in provincia di Firenze, è stato accusato di avere tentato di rubare delle reliquie sacre da una chiesa in provincia di Siena. Bloccato quasi in flagranza di reato il presunto colpevole è stato sottoposto al regime di arresti domiciliari. Il furto Il ...

Tenta di rubare una melanzanaAssolto dopo 9 anni di processo E lo Stato spende migliaia di euro : Era il 2009. C'era ancora il governo Berlusconi e il M5s ancora non esisteva. Un uomo tentò di rubare una melanzana: 9 anni e tre gradi di giudizio dopo viene assolto. Una vicenda simbolica di come funziona l'Italia