Telemark nuovo sport alle Olimpiadi Invernali? La FIS ha avviato l’iter | attesa la

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ilpotrebbe diventare unolimpico. Il Congresso della FIS, riunitosi a Navarino (Grecia), ha infatti deciso di avviare l’inter per l’ingresso di questa disciplina nel programma a cinque cerchi. Ora spetterà al CIO decidere se ilsarà meritevole di avere spazio ai Giochi: in caso di ulteriore responso positivo durante la prossima sessione del Comitato Olimpico Internazionale, allora toccherà agli organizzatori di Pechino 2022 valutare la possibilità di realizzare un evento per questo. Spieghiamo cos’è il, noto anche come “sci a tallone”. Solo la punta del piede è collegata allo sci, dunque per curvare l’atleta deve spingere in avanti la gamba a ve piegare il ginocchio della gamba a monte. Per il momento si è chiesta l’introduzione del parlo e del team sprint parlo. Ricordiamo che c’è ...