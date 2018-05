Tav | nei giorni della polemica la Francia finanzia la Sezione

Siderno. Nei guai dipendenti Poste Italiane : svuoTavano conti correnti : Maxi operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria. I militari hanno arrestato 29 persone accusate di fare parte di due gruppi

Taekwondo - President’s Cup 2018 : nessun podio azzurro nella quarta giornata. Claudio Treviso eliminato agli otTavi nei -74 kg : La quarta giornata di gare del World Taekwondo President’s Cup, in corso di svolgimento ad Atene, non vede azzurri salire sul podio. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalle gare maschili dove nei -74 kg Claudio Treviso viene eliminato agli ottavi dal russo Surkov per 23-2. In precedenza l’azzurro aveva sconfitto lo spagnolo Gonzalez per 25-13 e il turco Kartal per 31-11. Stop invece al primo turno per Gianluca ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : le coppie azzurre eliminate agli otTavi nei tabelloni misti : È durata poco l’avventura delle due coppie italiane impegnate nella notte nella tappa di Shanghai di Coppa del Mondo di Tiro di con l’arco 2018 nelle prove miste di ricurvo e compound: entrambe, infatti, sono state eliminate agli ottavi di finale nella prima sfida che li ha visti impegnati. Nel ricurvo Tatiana Andreoli e Amedeo Tonelli si sono dovuti arrendere con un netto 6-2 alla formazione indonesiana formata da Diananda ...

“Il filetto di Cosa nostra nei market di Palermo”. Le mani dei boss sulla Tavola - 6 arresti : In cella Pietro Formoso, fratello di due stragisti del ‘93. Investiva anche in oro e gioielli. Blitz di Guardia di finanza e Carabinieri, 6 arresti

“La corsa in ospedale…”. Il dramma segreto di Claudio Amendola : “Quei dolori…” L’amatissimo attore ha sentito l’esigenza di confessare l’orrore che ha vissuto. I fan - che non sospetTavano nulla - sono rimasti impietriti mentre lui scendeva nei dettagli : “A settembre ho avuto un piccolo infarto, di quelli che è meglio correre all’ospedale”, parole che mettono addosso un’ansia tremenda. A parlare è il noto e amatissimo attore italiano che si è confessato nel salotto di Silvia Toffanin. La puntata di Verissimo in cui ha confessato quel problema di salute è quella che andrà in onda sabato 7 aprile. Lui, romano doc, non aveva mai detto nulla ma, a Verissimo, ha deciso di parlare apertamente di ciò ...