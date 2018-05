Tanto rap in classifica Fimi del 18 maggio | da Carl Brave alla raccolta di J-Ax alla Dark

optimaitalia

(Di venerdì 18 maggio 2018) Il genere rap e trap continua ad imperversare anche nelladel 18: debutta al primo posto, il cantautore che ha recentemente coronato il sogno di duettare con Fabri Fibra in un featuring a tre voci con Francesca Michielin, Fotografia, già pronto a trasformarsi in un tormentone estivo.Dopo essersi imposto all'attenzione della critica e del pubblico con Polaroid inciso insieme a Franco126,ha esordito direttamente in vettatop10secondo le rilevazioni nella settimana dall'11 al 17, con l'album che segna la sua svolta solista e il passaggio dscena indipendente a quella nazionale sotto l'ombrello dell'etichetta Universal.Al secoloo Coraggio,domina come più alta new entry della settimana una top10 colma di rapper, come ormai da qualche anno a questa parte: tra le new entry di questa settimana, infatti, ...