Taglio dei platani secolari di Serra S Bruno Incursione dell' artista Angelo Ventimiglia

PENSIONI/ Dal 1° gennaio 2019 più alte con la perequazione. I conti M5s sul Taglio dei vitalizi : PENSIONI, saranno più alte dal 1° gennaio 2019. I conti del Movimento 5 Stelle sul taglio dei vitalizi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 maggio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:59:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Accordo Lega-M5s e le difficoltà sul Taglio dei vitalizi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 11 maggio. Accordo Lega-M5s e le difficoltà sul taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 05:09:00 GMT)

Enav - il ministero chiede un Taglio dei compensi dei vertici : Il ministero dei Trasporti sollecita il management di Enav a un ' contenimento delle retribuzioni '. 'Pur apprezzando il tentativo di contenimento delle retribuzioni, si ritiene opportuno richiamare ...

Enav - il ministero chiede un Taglio dei compensi : Il miniastero dei Trasporti sollecita il management di Enav a un 'contenimento delle retribuzioni' . Una richiesta a cui ha dato voce un portavoce del ministero dell'Economia, Stefano Di Stefano , che per parte Tesoro ha votato a favore della politica delle retribuzioni e confermato soddisfazione per l'operato del management. Rispondendo a questa richiesta durante ...

Rosa Perrotta e Pietro TarTaglione - i dettagli delle nozze/ "Ci sposeramo a Napoli". E sull'Isola dei Famosi.. : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, i dettagli sul matrimonio: l'ex tronista svela la location delle nozze e tira le somme dell'esperienza vissuta all'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 17:12:00 GMT)

Ricordate Lorena Bobbit?. Nel 1993 tagliò il pene al marito e il suo caso fu uno dei più seguiti della storia. A 25 anni da quel tremendo fatto torna a far parlare di sé : com’è oggi : Il peggior incubo di ogni uomo diventa realtà nella notte del 23 giugno 1993. Lorena Gallo, 23 anni, taglia il pene del marito, John Wayne Bobbitt, 26 anni ed è un ex Marine, con un coltello da cucina mentre dormiva nella loro casa di Manassas, in Virginia. Poi prende l’auto e lancia la parte del corpo amputata fuori dal finestrino. Come siano andate le cose lo stabilirà il processo che inizia un paio di mesi più tardi, sempre a ...

Un "batTaglione sunnita" in Siria al posto dei soldati americani - Trump ci pensa : In una mattanza entrata nel suo ottavo anno, la Siria si sta per trasformare in un "suk" con soldati che vanno e altri che vengono, sulla base di una contrattazione mercantile che vede impegnati i governanti americani e i petromonarchi del Golfo. La prossima mossa di Donald Trump è sostenere il dispiegamento di una "forza araba" in Siria, finanziata da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, che dovrà rimpiazzare le truppe ...

“Tristezza infinita”. Isola dei Famosi - vince Nino Formicola ma un secondo dopo la proclamazione un detTaglio - subito immortalato - sconvolge il pubblico. È polemica anche alla finale : la foto : Isola dei Famosi finita. anche la 13esima edizione, praticamente ‘nata e cresciuta’ a suon di scandali e critiche. Poteva, allora, terminare senza un’ultima? Certo che no. Ma non tutti i telespettatori se ne saranno accorti. Era tardi (la proclamazione del vincitore è arrivata all’una e mezza passata), è vero, ma il pubblico più social dell’Isola non si è certo fatto sfuggire un dettaglio che, ...

Proposta di matrimonio Pietro TarTaglione a Rosa Perrotta/ Video : l'abbraccio di Mara Venier(Isola dei Famosi) : Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta, Proposta di matrimonio in diretta all'Isola dei Famosi 2018: l'abbraccio di Mara Venier e l'opinione del web. Solo televisione o sentimento sincero?(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 08:10:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Pietro TarTaglione chiede a Rosa Perrotta di sposarlo (video) : ...

Proposta di Matrimonio Pietro TarTaglione a Rosa Perrotta/ Video - si sposano! (Isola dei Famosi) : Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta, Proposta di Matrimonio all'Isola dei Famosi 2018. "Sei tu tutto quello che voglio e di cui ho bisogno e soprattutto che nulla ha senso se non ci sei"(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:12:00 GMT)

Isola dei Famosi : la proposta di matrimonio in diretta di Pietro TarTaglione a Rosa Perrotta : Finale Isola dei Famosi: la proposta di matrimonio in diretta di Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta Una finale piena d’amore quella dell’Isola dei Famosi stasera. Tra i protagonisti indiscussi di questa puntata stasera ci sono sicuramente loro: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno infatti tenuto attaccato allo schermo […] L'articolo Isola dei Famosi: la proposta di matrimonio in ...

Cina - Xi rinnova impegni su apertura economia - Taglio dei dazi... : Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso di aprire ulteriormente l'economia del Paese e di abbassare le tariffe di importazione su alcuni prodotti tra cui le auto, in un discorso dai toni concilianti pur nel contesto di crescente tensione commerciale tra Cina e Stati ...

Isola dei Famosi - Pietro TarTaglione : "Voglio che Rosa sia la madre dei miei figli" : Rosa Perrotta e il fidanzato Pietro Tartaglione sono costretti a stare lontani a causa della permanenza di lei in Honduras, all'Isola dei Famosi. Sulle pagine del settimanale Vero, Pietro ha raccontato come sta andando questo periodo da 'separati', anche perché da quando si sono conosciuti a Uomini e Donne, sono andati subito a convivere, a Caserta. Molte volte è più vicino chi è lontano. #mancapoco Un post condiviso da Pietro ...