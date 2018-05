Swansea non rinnova contratto a tecnico Carvalhal

Swansea - la retrocessione costa carissima a Carlos Carvalhal : il club non rinnoverà il contratto del portoghese : A causa della retrocessione in Championship, lo Swansea ha deciso di non rinnovare il contratto di Carlos Carvalhal Dopo la retrocessione nella seconda serie lo Swansea ha annunciato che non rinnoverà il contratto al tecnico portoghese Carlos Carvalhal. Arrivato a dicembre alla guida della squadra gallese per sostituire Paul Clement, Carvalhal aveva firmato un contratto fino al termine della stagione. (ADNKRONOS) L'articolo Swansea, la ...