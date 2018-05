Sum 41 concerti estate 2018 | tre nuovi date | info e biglietti

Nuovi concerti di Rkomi nel 2018 - al via Io in terra Summer Tour il 1° giugno : Sono stati annunciati Nuovi concerti di Rkomi nel 2018. L’Io in terra Tour riprenderà il prossimo 1° giugno per una nuova serie di eventi che si terranno nei prossimi mesi in tutta la penisola. La leg estiva del Tour 2018 di Rkomi riparte da Salice Terme per proseguire tra festival, club e Summer arena per tutta la stagione con eventi live da nord a sud. Il 1° giugno, Rkomi è atteso a Salice Terme per proseguire a Montegiorgio (FM) il 2 ...

Summit scientifici - proiezioni e concerti : il martedì del National Geographic Festival delle Scienze : Il pianeta terra in tutto il suo splendore: la seconda giornata del National Geographic Festival delle Scienze, all’Auditorium Parco della Musica di Roma fino al 22 aprile, continua ad esplorare delle “cause delle cose” muovendo da una varietà di prospettive che celebrano la vita sul nostro Pianeta. In Sala Petrassi, dalle 10 alle 16, si alterneranno gli incontri dei più innovativi “Explorers” arrivati al Festival per condividere le loro ...

Nasce Roma Summer Fest - all'Auditorium due mesi di concerti con i big : ... dal rock al pop, dal jazz alla classica, con in più una serie di esibizioni in collaborazione con l'Accademia di Santa Cecilia e anche spettacoli, a partire dalla doppia data di Gigi Proietti , ...

Nuovi concerti di Sfera Ebbasta : il RockStar Summer tour fa tappa il 5 luglio a Legnano : Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le 11 canzoni contenute nel suo nuovo album, " RockStar ", hanno raggiunto i primi posti della ...

Annunciati nuovi concerti di Gianni Morandi nel 2018 - le date estive tra Modena e Lucca Summer Festival : biglietti in prevendita su Ticketone : In arrivo nuovi concerti di Gianni Morandi nel 2018: il cantautore italiano sarà in tour nei principali Festival estivi! Attualmente in tour nei palazzetti dello sport italiani, Gianni Morandi sta registrando un successo grandioso: grandi vendite e numerose affluenze nel Gianni Morandi Tour 2018, partito lo scorso 22 febbraio da Jesolo. Si aggiungono nuovi appuntamenti con il tour di Gianni Morandi nel 2018, che dopo il successo nei ...

Gianni Morandi al Carpi Summer Fest 2018 con Coez e James Blunt - date concerti e biglietti in prevendita : Presentato il calendario degli eventi della kermesse modenese: ci sarà anche Gianni Morandi al Carpi Summer Fest 2018, che andrà in scena dal 15 al 19 luglio torna per il terzo anno consecutivo. Il Festival dell'estate emiliana torna ad animare in 5 serate Piazza dei Martiri a Carpi, con uno spettacolo diverso ogni giorno: Gianni Morandi, Coez, James Blunt sono gli headliner degli show musicali, ma non mancano quelli comici con Paolo Migone, ...