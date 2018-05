Sul caso Mps è sempre scontro aperto E la Consob dice ai politici ' più cautela'

Caso Cucchi - nuove verifiche Sullo stato di salute di Stefano durante il ricovero : Verificare ancora ' gli evidenti squilibri metabolici che caratterizzarono gli ultimi giorni di Stefano Cucchi '. Non una nuova perizia, ma un'integrazione di quella già effettuata in primo grado. E' ...

Il rumore del silenzio Sulla pedofilia nella Chiesa - tra il processo Pell e il caso cileno : Anche il silenzio può far rumore. Anche il silenzio ha un suono. Bisognerà attendere per capire se si tratta della quiete prima della tempesta oppure se la consegna del silenzio servirà ancora una volta a coprire. Però un fatto è certo: quasi con un sincrono globale, il silenzio è caduto contemporaneamente su due delle vicende di pedofilia che hanno fatto tremare il trono di Pietro negli ultimi mesi.La ...

Nuovi indizi Sulla morte dei fratellini di Gravina. Il padre : "Riaprite il caso - quella sera con loro c'erano altre persone" : Sono passati più di dieci anni da quando i suoi figli furono ritrovati morti nella cisterna di un edificio abbandonato a Gravina in Puglia, 20 mesi dopo essere scomparsi, ma Filippo Pappalardi ...

MotoGp – Caso Rossi-Marquez - Suppo senza peli Sulla lingua : “Valentino ha sbagliato! Voi lo avreste aiutato se…” : Livio Suppo, gli elogi a Marquez e quel pensiero su Valentino Rossi che infastidirà molti tifosi del Dottore Tutto pronto per il Gp di Francia, valido per il quinto appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Occhi puntati sul padrone di casa Johann Zarco, che vorrà ben figurare davanti ai suoi tifosi, ma anche la Yamaha cercherà di dare filo da torcere ai suoi avversari dopo un inizio di stagione travagliato. Inutile poi dire di fare attenzione ...

IL CASO/ Le nuove puntate della "soap giudiziaria" Sul tubo Dukic : Dopo otto anni, forse si riuscirà a mettere fine alla vicenda giudiziaria riguardante l'omologazione del cosiddetto tubo Dukic. ZACCHEO riassume le ultime sentenze del CASO(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:21:00 GMT)

Beppe Grillo Sul caso Cambridge Analytica : "Non vedo dov'è lo scandalo. Siamo manipolati dalla pubblicita" : Per Beppe Grillo le fake news e il caso dei dati usati da Cambridge Analytica per scopi elettorali non sono da considerare "uno scandalo". Nella lunga intervista rilasciata a The Newsweek, il fondatore del Movimento 5 Stelle spazia da un argomento all'altro, passando dalla politica alla comunicazione, al suo ruolo pubblico e al lavoro di comico. "Cosa ne pensi delle notizie false e di Cambridge Analytica?", gli chiede il giornalista Manfred ...

Formula 1 - Vettel Sul caso gomme : 'Con le solite la Ferrari sarebbe andata peggio in Spagna' : Sebastian Vettel è tornato a parlare del caso gomme al termine della prima giornata di test a Montmelò, Il pilota tedesco della Ferrari ha effettuato prove comparative tra gli pneumatici utilizzati ...

Alessandro Di Battista e Roberto Fico/ Caso colf in nero : "Si è messo Sulla difensiva perché la compagna..." : Alessandro Di Battista contro Roberto Fico sul Caso colf in nero: “Chi ricopre carica dovrebbe chiarire”. L'ex parlamentare M5s ha chiesto al presidente della Camera di intervenire(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:18:00 GMT)

Convegno a Casoli Sul fine vita - tra gli ospiti presenti anche Mina Welby : Casoli. "Il fine vita tra scienza e coscienza", questo il titolo del Convegno che si terrà a Casoli il prossimo 1 giugno e che vedrà la partecipazione di Mina Welby, co-presidente dell'associazione "Luca Coscioni". Il Convegno,...

Caso disperato Huawei P9 Plus Sulla batteria : speranze residue con EMUI 8.0 : Sta diventando un vero e proprio Caso disperato quello relativo al cosiddetto Huawei P9 Plus. Lo smartphone Android, tra i più popolari nel 2016, anno della sua commercializzazione in Italia, sta vivendo gravi difficoltà per quanto riguarda un tema delicato come quello della durata della batteria. In un primo momento, tanto per menzionare una delle varianti più popolari nel nostro Paese, sembrava che la patch B384 per i modelli brandizzati TIM ...

“Mentre Marco moriva…” Caso Vannini - ora parlano i vicini. Nuove rivelazioni che gettano un’ombra ancora più nera Sul caso : Sono passate poche settimane dalla sentenza di primo grado che ha condannato a 20 anni per omicidio volontario Antonio Ciontoli, l’uomo ritenuto responsabile della morte di Marco Vannini. La Prima Corte di Assise aveva inoltre punito con 3 anni la moglie di Cintoli, Maria Pezzillo, e i figli Martina e Federico, tutti ritenuti colpevoli di omicidio colposo. Assolta, invece, la fidanzata di Federico Ciontoli, Viola Giorgini, che era accusata di ...

Calabria - Mangialavori Sul caso San Luca : 'Serve una legge che tuteli gli onesti' : La consapevolezza di questo disagio, ancor più evidente nelle piccole comunità calabresi, ha ormai raggiunto larghi settori della classe politica, della magistratura, della Chiesa, delle associazioni ...

Caivano - ancora un caso di abusi sessuali sui minori al Parco Verde : arrestato lo zio 28enne per violenze Sulla nipotina : L’orrore si ripete. Sempre al Parco Verde di Caivano, a Napoli. Negando la fanciullezza a un’altra bambina. Un uomo di 28 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni della nipote. La ragazzina, che oggi ha 15 anni, avrebbe subìto abusi per anni. Si è confidata prima con un’amica e poi con un’assistente sociale. La madre dell’adolescente ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di casoria, che hanno fatto scattare ...