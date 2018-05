wired

: Streghe, ecco il primo trailer della serie reboot #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Streghe, ecco il primo trailer della serie reboot #DipartimentoInnovazioneTecnologia - pcexpander : Streghe, ecco il primo trailer della serie reboot #pcexpander #cybernews #notizie #news - Style_Sheets : Charmed: Ecco il primo full trailer ufficiale da 3 minuti #serietv -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Fin da quando era iniziata a circolare la notizia di unculto, i fan sono stati presi da un misto di curiosità e timore. Il ricordo delle tre sorelle Halliwell, che a un certo punto scoprono di essere discendenti da una famiglia matrilineare di, è ancora fresco e molti temevano che il concettostessa fosse travolto. E in effetti a guardare le immagini deldiffuso in queste ore molte cose sono cambiate. Le tre protagoniste, innanzitutto, si chiamano Mel (Melonie Diaz), Maggie (Sarah Jeffery) e Macy (Madeleine Mantock) e sono le figlie di Marisol, una donna finita suicida forse per l’intervento di una magia oscura. Una novità fondamentale è che le figlie di Marisol sono in origine solo due: dopo la mortemadre, però, Macy – ragazza di colore – bussa alla porta di Mel e Maggie sostenendo di essere loro sorella. ...