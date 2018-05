Strage in una scuola in Texas | 10 i morti Arrestato 17enne

Usa - ex studente spara in una scuola : poliziotto sventa la Strage : Nessun altro è rimasto ferito. Ora l'ex studente è ricoverato in ospedale, con feriti non gravi. Ancora ignoto il motivo del suo gesto

Messico - assassinato un altro giornalista. è il 75° dal 2010 una Strage senza un colpevole : È anche per questo che ci vuole molto coraggio a fare il giornalista in un Paese considerato tra i più pericolosi al mondo per la stampa. Huerta è stato ucciso poco dopo essere uscito di casa e ...

Firenze - un documentario per raccontare ‘La cura’ del dipinto distrutto nella Strage dei Georgofili : “Una storia di rinascita” : Il­ 27 maggio del 1993 Firenze viene colpita al cuore. Una bomba della mafia uccide cinque persone e devasta centinaia di opere d’arte. Per 24 anni un dipinto del ‘600 rimane nei depositi degli Uffizi. ‘I giocatori di carte‘ di Bartolomeo Manfredi è considerato perduto per sempre. Fino a quando la restauratrice fiorentina Daniela Lippi non decide di prendersene cura. Sulla tela lacerata rimangono i profili incompleti di ...

Strage a Gaza - 59 morti - anche una neonata : Violenti scontri fra manifestanti ed esercito israeliano a Gaza e in Cisgiordania ieri nel giorno in cui si è inaugurata l'ambasciata americana a Gerusalemme e si sono celebrati i 70 anni della ...

Rassegna 15.5. Israele fa Strage di palestinesi : uccise 58 persone - 6 sono minori - anche una neonata : Repubblica Politica. Di Maio propone il prof Conte e Salvini per ora non lo boccia: "Ma ci serve ancora tempo". Entrambi i partiti conservano come "exit strategy" un referendum con la base degli ...

Serie Tv - le ragioni di una "Strage" : da Lucifer a Designated Survivor e Quantico perchè tante cancellazioni? : Maggio è quel mese dell'anno in cui gli appassionati di Serie tv sanno che impareranno a conoscere le nuove produzioni per la prossima stagione tv, ma soprattutto che dovranno iniziare a pregare per il destino della propria Serie preferita. I principali cinque canali broadcast (FOX, NBC, ABC, CBS e The CW) presentano il proprio palinsesto televisivo durante gli upfronts, ma prima di arrivarci devono decidere cosa fare delle Serie tv in ...

Strage in un casale in Australia : uccisi una madre e i suoi 4 bambini autistici : Sette corpi immersi nel sangue, uccisi a colpi di arma da fuoco. Una scena macabra quella che si è trovata di fronte stamattina la polizia di Osmington, tranquillo paesino Australiano alle porte di Margaret River, sulla West Coast.Il ritrovamento è avvenuto in un casolare in mezzo alla foresta, di proprietà di Cindy e Peter Miles, dove gli agenti si erano precipitati dopo una telefonata arrivata all'alba da un collaboratore ...

Quattro bambini e tre adulti sono stati ritrovati morti in una fattorie nell'Australia occidentale. Sembra che siano tutti morti per colpi di arma da fuoco e sul posto sarebbe state trovate anche due ...

Strage Bologna : Ciavardini in Tribunale : ANSA, - Bologna, 9 MAG - A 38 anni dalla bomba alla stazione e 11 anni dopo la sentenza della Cassazione che lo ha riconosciuto come uno dei responsabili dell'attentato, Luigi Ciavardini è entrato ...

Lanusei - ancora una Strage di cani per avvelenamento : ancora una strage di cani per avvelenamento nel territorio di Lanusei, in provincia di Nuovo. A trovare i cinque cani senza vita nella giornata di ieri, è stato il proprietario che ha immediatamente ...

Eta - una Strage lunga 50 anni e oltre 850 morti : Madrid, 3 mag. (AdnKronos/Dpa) – A quasi 50 anni dal primo attentato, l’Eta annuncia il suo scioglimento . Nata sotto la dittatura franchista, l’organizzazione separatista basca ha continuato la propria azione violenta anche dopo il ritorno della Spagna alla democrazia, con attentati terroristici in cui sono rimaste uccise 853 persone e oltre 2500 sono rimaste ferite. “L’Eta, organizzazione socialista rivoluzionaria ...