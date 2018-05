Stop a piatti e posate in plastica | Troppo inquinanti | l' Europa li metterà al

L’Ue verso lo Stop a piatti e posate di plastica : L’Unione europea si prepara alla messa al bando di piatti e posate usa e getta, e non solo. C’è anche il costo dello smaltimento di imballaggi a carico del produttore, etichette sui pericoli dell’inquinamento da plastica e tappi dei contenitori di bevande che rimangono attaccati per evitare la dispersione. Sono queste le misure principali della direttiva sulla “riduzione dell’inquinamento da plastica ” che sarà presentata alla ...

L'Ue verso lo Stop a piatti e posate di plastica : In generale, 'bisogna lavorare per introdurre la gestione dei rifiuti plastici in un modello di economia circolare' senza dimenticare il lavoro che c'è da fare sull'informazione ai cittadini e sull'...