Stefania Pezzopane vera regina del GF | fra lezioni d’amore ed eleganza

“Lo sai cosa ti faccio…”. Grande Fratello - Simone Coccia e quell’altra… La temperatura sale. Dal mondo reale Stefania Pezzopane osserva tutto - guai in vista? : Baci, abbracci, coccole e sorrisi. E poi quel cartellone scritto con il pennarello rosso, un cuore sopra e una dedica per la sua Stefania. Non passa giorno in cui Simone Coccia Colaiuta non mostri tutto il suo amore per la fidanzata. Epperò qualcosa, ieri sera, non è andata come al solito e il buon Simone ha alzato il tiro con una delle donne della casa. Lo ha fatto con un sorriso ironico e senza malizia ma chi lo sa che cosa avrà pensato ...

Stefania Pezzopane/ “Simone Coccia? Volevo abbracciarlo! Si può fare politica anche al Grande Fratello” : Stefania Pezzopane parla su Radio24 del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2018 per abbracciare Simone Coccia e potere lasciare un "messaggio politico" in TV.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:23:00 GMT)

Grande Fratello 15 - la figura atroce di Stefania Pezzopane : ciò che non avevate notato - come disintegra il Pd : Questa è una reprimenda rivolta a Stefania Pezzopane, deputato Dem. Le facciamo la morale ma, prima, ci sia consentita una breve introduzione. Da qualche settimana va in onda il Grande Fratello. ...

Stefania Pezzopane al Grande Fratello/ Lacrime anche a Pomeriggio 5 : Barbara D'Urso la ringrazia : Stefania Pezzopane fa una sorpresa al fidanzato Simone Coccia Colaiuta entrando nella casa del Grande Fratello 2018: complimenti e applausi per l'onorevole a Mattino 5. Un fiume di Lacrime nella puntata di Pomeriggio 5 quando Barbara D'Urso mostra al pubblico e a tutti i suoi ospiti di oggi l'ingresso di Stefania Pezzopane nella Casa del Grande Fratello 15.

“Luigi - ascolta…”. Stefania Pezzopane - terremoto al GF. La fidanzata di Simone Coccia non si trattiene e asfalta mister Favoloso. Applausi per lei : Qualche giorno fa le aveva mandato un sms su carta, è evidente la sua fidanzata, l’onorevole Stefania Pezzopane gli manca parecchio. È per questo motivo che il Grande Fratello ha pensato di fare un regalo a Simone, anche perché di recente la coppia ha festeggiato il quarto anniversario. La deputata, legata sentimentalmente da quattro anni al concorrente, ha deciso di entrare nella Casa per fargli una sorpresa. Prima però ha incassato i ...

Grande Fratello 2018 - nomination e eliminato/ Nina Moric e Stefania Pezzopane show (quinta puntata) : Nuovw nomination nella casa del Grande Fratello 2018 dopo l'eliminazione di Mariana e l'addio di Luigi Favoloso per squaflifica. Al televoto vanno Lucia, Simone e Danilo(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 06:34:00 GMT)

Stefania Pezzopane al GF 15 per amore di Simone : Stefania Pezzopane ha deciso di fare il grande passo ed incontrare il compagno al GF 15. Simone ha potuto ricevere così la sorpresa della Senatrice, dopo aver pianto a lungo negli ultimi giorni. La mancanza della compagna si è fatta sentire per il gieffino, che ora potrà finalmente rivederla. Stefania Pezzopane ha deciso ancora una volta di combattere le critiche a testa alta, di mettere a tacere le malelingue che si sono sempre scagliate sulla ...

Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 – Nina Moric e Stefania Pezzopane nella casa. Luigi Favoloso squalificato. Eliminata Mariana. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Positive le prime due puntate dal punto di vista degli ascolti: quasi il 23% all’esordio, il 21% nella scorsa puntata. Circa 3% in più rispetto all’ultima edizione nella versione pura andata in onda […] L'articolo Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 ...

Stefania Pezzopane entra nella casa del Grande Fratello : «Guido la sfida delle piccolette - Simone ti amo» : Simone Coccia è uno dei nominati della quinta puntata del Grande Fratello , per lui c'è una bellissima sorpresa: la fidanzata Stefania Pezzopane entra nella casa perchè ha delle cose da dirgli. Nina ...

Stefania Pezzopane al GF : frecciatina a Favoloso - Simone in lacrime : Grande Fratello, Simone Coccia: una grande dimostrazione d’amore da Stefania Pezzopane Barbara d’Urso e il Grande Fratello ha organizzato una bellissima sorpresa per Simone Coccia. Il nominato di questa settimana ha ricevuto una dolcissima visita da parte della sua fidanzata. Da quando il giovane e la senatrice Stefano Pezzopane hanno ufficializzato la loro storia d’amore […] L'articolo Stefania Pezzopane al GF: ...

Stefania Pezzopane incontra Simone e critica i concorrenti del GF : Simone Coccia abbraccia Stefania Pezzopane nella Casa del Grande Fratello La puntata di stasera del Grande Fratello 15 è iniziata con l’ingresso nella Casa di Stefania Pezzopane, che ha voluto dire in diretta una vera dichiarazione d’amore davanti al suo Simone Coccia. Prima che la senatrice varcasse la porta rossa, Barbara d’Urso ha voluto ringraziarla, affermando che il suo grazie era un grazie da donna, in quanto lei, ...

Grande Fratello 2018 - Stefania Pezzopane a Simone Coccia : "Ti amo tanto" (video) : L'Onorevole Stefania Pezzopane è entrata nella casa del Grande Fratello 2018 per abbracciare e baciare il fidanzato Simone Coccia. Ecco le sue dolci parole per il compagno che, questa settimana, rischia di uscire dal gioco, essendo in nomination con Mariana e Danilo:prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Stefania Pezzopane a Simone Coccia: "Ti amo tanto" (video) pubblicato su Gossipblog.it 15 maggio 2018 22:08.

Stefania Pezzopane al Grande Fratello 15/ Sorpresa per Simone Coccia : "Sei un uomo semplice e quindi bello" : Stefania Pezzopane entra nella Casa del Grande Fratello 15 e sorprende il fidanzato Simone Coccia Colaiuta. Lacrime e baci d'amore in diretta con Barbara D'Urso(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 22:00:00 GMT)

Grande Fratello 2018 quinta puntata 15 maggio diretta : Nina Moric e Stefania Pezzopane in casa : [live_placement]Grande Fratello 2018 quinta puntata 15 maggio: anticipazioni prosegui la letturaGrande Fratello 2018 quinta puntata 15 maggio diretta: Nina Moric e Stefania Pezzopane in casa pubblicato su TVBlog.it 15 maggio 2018 21:42.