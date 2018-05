Star o fan?

Stefano De Martino trasloca per Stare vicino al figlio Santiago : Stefano De Martino non sarà più inviato all'Isola dei Famosi, per non stare più lontano così tanto da suo figlio Santiago. Non solo: ha deciso di trasferirsi in una nuova casa, a pochi metri da quella in cui il piccolo vive con la mamma, Belen Rodriguez, e di allestire una stanza dei giochi per lui in stile 'Pirati dei Caraibi'. Superheroes come to Paris! #disneylandparis25 #marvelsummer Un post condiviso da Stefano De Martino ...

Aprilia Racers Days – Loris Capirossi grande Star al Mugello : fan in delirio : Loris Capirossi è stata la grande star all’evento con gli Aprilia Racers Days: fan in deliro al Mugello Loris Capirossi è stata una bella sorpresa per gli appassionati motociclisti che si sono ritrovati al Mugello per l’appuntamento con gli Aprilia Racers Days. Tra loro, pronto a saltare in sella a una Aprilia RSV4, hanno trovato Loris Capirossi. Il tre volte Campione del Mondo ha condiviso con loro il box per poi girare sulla spettacolare ...

STEFANO MASCIARELLI/ In studio con Eliana Morgante : "Per conquiStarla le ho dato il tormento" (Domenica In) : STEFANO MASCIARELLI, il ruolo di marito al fianco di Emiliana Morgante e quella voglia di fare sempre ironia che l'hanno reso uno degli uomini più simpatici della televisione (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:17:00 GMT)

Emiliana Morgante/ La moglie di Stefano Masciarelli : una Star della moda rinata con la maternità (Domenica In) : Emiliana Morgante, dopo il matrimonio con Stefano Masciarelli la donna in televisione per raccontare la storia d'amore con questo splendido attore romano. (Domenica In). Emiliana Morgante, creatrice di successo del brand di bijoux che ha avviato con il cugino Enrico, ha travolto il settore della moda grazie a By.ME e non solo. Impossibile dimenticare che si tratta della moglie di Stefano Masciarelli, uno degli attori più importanti in ...

Roma - vendeva droga ai ragazzini : i genitori lo fanno arreStare : vendeva droga ai ragazzini. I genitori lo fanno arrestare. I carabinieri della stazione di Sacrofano hanno fermato in flagranza di reato un 40enne italiano, incensurato, con l'accusa di detenzione ai ...

Perché in America le Startup fanno provare le loro app agli ubriachi : Negli Stati Uniti startup e aziende tecnologiche ci hanno abituato a storie di successo tanto quanto a stranezze: Elon Musk probabilmente ci porterà su Marte, ma ha fatto parlare di sé anche per la produzione di lanciafiamme. Quello che è certo, è che raramente qualcosa che arriva dalle imprese dell’innovazione e dalle startup degli Stati Uniti passa inosservato. L’ultima invenzione, se così si può definire, è quella del Drunk User ...

MET GALA 2018 / I look delle Star tra sacro e profano - Anna Trieste : "Rihanna è San Gennaro!" - foto : Met GALA 2018, le star sul red carpet di New York: i migliori e i peggiori look della serata tra ostentazione, eccessi e splendidi abiti dedicati al Cattolicesimo.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:01:00 GMT)

Met Gala 2018 / I look delle Star tra sacro e profano : Beyoncé assente ma protagonista - i meme su Tom Brady : Met Gala 2018, le star sul red carpet di New York: i migliori e i peggiori look della serata tra ostentazione, eccessi e splendidi abiti dedicati al Cattolicesimo.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:32:00 GMT)

Avengers : Infinity War - fan perplessi per le scelte (sbagliate) di Star Lord e Thor : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T14:55:09+00:00 ROMA – Dall’uscita nei cinema di Avengers: Infinity War, Star Lord e Thor sono al centro di accese discussioni tra i fan della saga. Il motivo? Le scelte – definite sbagliate – che hanno preso nel corso del film, nell’affrontare Thanos. Il primo non ha saputo controllare la sua rabbia […]

MET GALA 2018 / I look delle Star tra sacro e profano : Rihanna e Katy Perry in guerra tra tiare e croci : Met GALA 2018, le star sul red carpet di New York: i migliori e i peggiori look della serata tra ostentazione, eccessi e splendidi abiti dedicati al Cattolicesimo.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:56:00 GMT)

Stefania Pezzopane a Domenica Live/ “Simone Coccia? Deve Stare attento alle trappole!” - la difesa dalla d’Urso : Stefania Pezzopane a Domenica Live: “Simone Coccia? Deve stare attento alle trappole!”, la difesa da Barbara d’Urso dopo l'intervista da Matrix Chiambretti.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:24:00 GMT)

“In tre a letto è meglio”. La Star senza limiti sotto le lenzuola : bella e amatissima - da poco di nuovo al cinema - eccola raccontare i suoi lati più segreti - dando consigli ai fan curiosi di provare. Di sicuro - una che sa come non annoiarsi : Ci sono star che vivono nel costante tentativo di proteggere la propria vita privata tenendola lontana dalle luci dei riflettori, costantemente in fuga dai paparazzi e dalle domande scomode di cronisti che vorrebbero conoscere ogni dettaglio della loro intimità. E ce ne sono altre che invece al concetto di privacy non tengono affatto, anzi. In questa seconda categoria rientra sicuramente la bella, amata e discussa Gwyneth Paltrow, in ...

La Star di Temptation Island in ospedale : il post su Instagram preoccupa i fan : Paura per Georgette Polizzi , una delle protagoniste di ' Temptation Island '. La concorrente del reality è stata ricoverata per degli accertamenti neurologici . A dare la notizia di quanto le sta ...

Andrea Perroni a Blogo : "Fan Caraoke - il mio late night on the road. Assente dalla tv da 4 anni - per Stare fermo serve coraggio" : "Ormai è uno sport nazionale criticare prima ancora di vedere. È vero che il format di Fan Caraoke è Carpool karaoke con James Corden, è vero quindi che è stato già visto, ma se per questo il primo format in auto è Milano-Roma negli anni Novanta. I leoni da tastiera scrivono 'format americano in salsa italica', io rispondo che le salse italiche hanno sempre battuto quelle americane, basti pensare al pesto e alla barbecue. La tv è piena di ...