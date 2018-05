SS LAZIO A due giorni dalla sfida contro l’Inter

LAZIO-Inter - dal 5 maggio 2002 allo spareggio : due destini che si uniscono : Dici Lazio-Inter all'ultima giornata di Serie A e non puoi non pensare alla disfatta dell'Olimpico in una data che, nel mondo dello sport, resterà immortale come l'ode di Manzoni. Ciro Immobile, 28 ...

Onu - due terzi della popoLAZIOne globale vivranno in città entro 2050 - : La stima è contenuta nel World Urbanization Prospects 2018, secondo il quale la percentuale di urbanizzazione salirà al 68% con la proliferazione di megalopoli soprattutto in Paesi in via di sviluppo ...

LAZIO-Inter : un posto in Champions per due Video : Lazio-Inter sta diventando un classico della Serie A. Con la Juventus di nuovo campione d’Italia, Napoli e Roma gia' qualificate in Champions League, per chiudere le gerarchie in vetta al campionato 2017/18 manca solo la sfida di domenica sera tra Lazio e Inter, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Si prevede il massimo di presenze stagionali per le gare interne dei capitolini che hanno avuto un crescendo di pubblico nelle ...

LAZIO-Crotone - hanno perso tutte e due : Lazio-Crotone, hanno perso tutte e due – Dovevano vincere, la Lazio per arrivare subito in Champions, il Crotone per tentare di salvarsi dalla B. Il pareggio è una sconfitta per tutte e due le squadre. La Lazio dovrà battere o almeno pareggiare nello scontro diretto con l’Inter all’Olimpico, il Crotone dovrà battere il Napoli al San Paolo, per sperare di rimanere in A. In campo a Crotone due squadre con tanta voglia di vincere, ma pochi ...

Inter e LAZIO - chi si qualifica in Champions?/ Scontro diretto : i biancocelesti hanno due risultati su tre... : Inter e Lazio, chi si qualifica in Champions? Scontro diretto decisivo: i biancocelesti hanno due risultati su tre... Perché passano i nerazzurri in caso di pari punti? Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 17:47:00 GMT)

A Trigoria tra presente e futuro : Roma-LAZIO è un derby a due facce : Anche se, come ricordano Bergonzini e Scano su ' La Gazzetta dello Sport ', le due Primavere potrebbero incontrarsi in Europa se Roma e Lazio dovessero qualificarsi alla prossima Champions. E c'è ...

Roma - LAZIO e Inter : che sprint. La Champions in due partite : Sette stagioni fa, quando iniziò l'incredibile ciclo vincente della Juve, all'Udinese per conquistare il preliminare di Champions bastarono appena 64 punti, mentre l'Inter dovette arrivare a 58 per ...

Ambra Angiolini sbotta in radio alla domanda su Massimiliano Allegri : “Come va?”/ Baci a coLAZIOne fra i due : Ambra Angiolini sbotta in radio alla domanda su Massimiliano Allegri: “Come va?”. Baci a colazione fra i due fidanzati, immortalati da Chi durante una tenera colazione a Milano(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:10:00 GMT)

Due cadaveri di donna e bambino di colore a largo del LAZIO : Roma, 5 mag. , askanews, Due cadaveri di una donna e di un bambino, entrambi di colore, sono stati recuperati in mare al largo del Lazio dalla Guardia di finanza. Ad avvistare i due corpi, questa ...

Maltrattamenti e vioLAZIOne delle norme sull'immigrazione - condannati i due imprenditori di Castelnuovo : CRONACA - Hanno patteggiato la pena di 1 anno e 7 mesi di reclusione gli imprenditori Bruno Piero Lazzaro e Mauro Lazzaro, rispettivamente titolare e gestore di una azienda agricola a Castelnuovo ...

Calciomercato LAZIO - Tare vuole due centrocampisti della Nazionale? : Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport' invece in estate potrebbe arrivare proprio il centrocampista azzurro. Tare stravede anche per Cristante, anche se ha un prezzo molto elevato. Base d'...

M5s pronto al modello LAZIO : il poltronificio a due piazze : Lo chiamerebbero contratto di governo per l'Italia, semmai M5s e Pd riuscissero a stipularlo, non alleanza o accordo. La differenza sfugge, eppure a fianco delle prove di dialogo che si stanno reiterando, più o meno ravvicinate, tra Dem e grillini, esiste già uno schema: è quello del Lazio. La Regione guidata da Nicola Zingaretti si sta presentando ai cittadini come laboratorio di un accordo pardon contratto tra Pd e M5S. E alla prova dei fatti ...