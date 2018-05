SPREAD E BORSA I grafici che provano la pressione a comando su Di Maio e Salvini

Governo - SPREAD e Borsa tirano il fiato. Ma trema il titolo Mps : Parole per nulla apprezzate dall'attuale titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che ha diffuso a stretto giro una nota per stigmatizzare la 'crisi di fiducia' innescata a suo parere dalle parole ...

Mercati in attesa del governo. Borsa negativa e tensione SPREAD : Con l'uscita dall'euro sparita dal nuovo contratto Lega-M5s si attenuano i timori e le preoccupazioni degli investitori. Piazza Affari in altalena: dopo aver aperto col segno più, va in rosso a metà ...

Borsa - Piazza Affari riparte positiva - +1% - . Migliora anche lo SPREAD : Dopo il tonfo di ieri , -2,3%, il Ftse Mib effettua il rimbalzo sulla scia del contratto di governo Lega-M5s ammorbidito su uscita dall'Unione monetaria e debito pubblico - La Borsa di Milano, dopo il ...

Borsa - a Piazza Affari mini-rimbalzo su nuovo contratto Lega-M5S. Risale lo SPREAD : La Borsa di Milano è in netto rialzo, dopo la scivolata di ieri (-2,3%) innescata dai timori degli operatori sulle misure contenute nel programma di governo dell'alleanza Lega-M5S, e anche sul mercato del reddito fisso si assiste a una stabilizzazione. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico, brillante Tim dopo la trimestrale. Euro/dollaro sotto 1,18...

BORSA E SPREAD/ Ecco perché è scattato l'allarme sull'Italia : La BORSA italiana è scesa, lo SPREAD è salito: colpa della messa in discussione dell'euro da parte di Lega e Movimento 5 Stelle? Non proprio, spiega PAOLO ANNONI

La bozza M5s-Lega affonda la Borsa e lo SPREAD vola a 150 : Roma, 16 mag. , askanews, Anche se superata la bozza targata M5s e Lega per il contratto di governo affonda Piazza Affari e fa volare lo spread. L'ipotesi circa la richiesta alla Bce di cancellare 250 ...

Borsa : Milano - -2 - 3% - schiacciata da dubbi politici - SPREAD sfonda quota 150 pt : Euro sotto la soglia di 1,18 dollari , Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 16 mag - Giornata nera per Piazza Affari, sotto schiaffo dell'incertezza politica e soprattutto delle indiscrezioni emerse sulla prima bozza del contratto stilato tra Movimento 5 Stelle e Lega. Bozza che prevede la richiesta alla Bce dell'azzeramento di debiti per 250 ...

Governo - lo SPREAD Btp-Bund sopra quota 150. Borsa in forte calo : -2 - 3% : Pesano le incertezze politiche sui mercati: timori dell'Europa dopo le indiscrezioni circolate sulla bozza di contratto Lega-M5s. Salvini: "Giochini della grande finanza" Governo, Salvini: "Contratto ...