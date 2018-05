Spread chiude a 165 punti | top da ottobre

Spread Btp chiude in calo a 147 punti : ANSA, - ROMA, 17 MAG - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude in calo sotto i 150 punti base. Il differenziale di rendimento scende a 147 punti base dai 151 di ieri. Nel corso della seduta lo Spread ha ...

Spread Btp-Bund chiude a 151 punti base : ANSA, - ROMA, 16 MAG - Resta sotto pressione lo Spread tra Btp e Bund che in chiusura tocca i 151 punti base , il livello più alto da quattro mesi. Il mercato guarda con apprensione ai possibili piani ...

Titoli Stato : Spread Btp-Bund chiude sopra 150 punti : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo. Il differenziale tra i Titoli italiani e tedeschi chiude a 150,6 punti base, in rialzo del 15,1%. L'articolo Titoli Stato : spread Btp-Bund chiude sopra 150 punti sembra essere il primo su Meteo Web.

"Meglio barbari che servi". Matteo Salvini contro "il ricatto dello Spread ". Riparte il tavolo per "chiudere oggi" : "Tutti scrivono che sale lo spread, scendono le Borse, che Washington è preoccupata, Berlino è preoccupata, Parigi è preoccupata... Se nei salottini dove hanno deciso che i nostri figli devono vivere di precarietà e di paura, vuol dire che stiamo facendo qualcosa che è giusto. E anche i giornali italiani: Travaglio mi insulta, anche il Giornale di casa Berlusconi ci insulta, Il Sole 24 Ore ci insulta, ci ...

Spread Btp/Bund chiude a 137 punti base : ANSA, - ROMA, 10 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 137 punti base , dai 132 della chiusura di ieri. Nel corso della seduta il differenziale ha sfiorato i 140 punti , in un mercato che ...

Milano chiude in calo ma sopra i minimi Lo Spread vola e sfiora quota 140 punti : Perde quota l'ipotesi della staffetta a palazzo Chigi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Secondo quanto si apprende in ambienti pentastellati, sarebbe "improbabile" questa soluzione circolata gia' ieri nei corridoi di Palazzo ma non confermata Segui su affaritaliani.it