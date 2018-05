Spread ai massimi da ottobre | Mps giù La Ue | rispettate gli impegni

Spread ai massimi da ottobre Borsa -1 - 5% e Mps cade ancora : Nuova giornata di passione per Mps in Piazza Affari dopo l'8% ceduto nella vigilia con le prime indicazioni sul contratto di governo tra M5S e Lega. Il titolo ha lasciato sul campo il 3,52% a 2,82 ...

Spread Btp-Bund ai massimi da metà aprile dopo il no di Renzi al M5S : Le vicende politiche italiane danno una brutta spallata ai Btp. Lo Spread infatti risale fino ai massimi di quasi due settimane, sulla scia dei timori che presto l'Italia possa tornare nuovamente al voto. L'unica consolazione è che i movimenti dell'ultimo lunedì di aprile sono stati resi più accentuati dal fatto che i volumi sono stati deboli, per via dell'approssimarsi delle festività del primo maggio. Al termine della tornata d’aste di fine ...

Lo stallo non fa paura - anzi. Piazza Affari ai massimi da 3 anni - Spread ai minimi da 2 anni : Nessuna turbolenza, anzi. I mercati vanno spediti e non c'è stallo politico che li fermi. Chi temeva che la prolungata incertezza potesse avere un forte impatto su Piazza Affari deve al momento ricredersi, anche se non è tema su cui scherzare.Piazza Affari ha chiuso la seduta odierna in rialzo, il Ftse Mib registra un +0,22% a 24.035 punti e si porta sui massimi da metà luglio 2015. Non solo lo spread fra Btp e Bund è ...