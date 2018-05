Spielberg e Di Caprio di nuovo insieme sul set : Los Angeles, 18 mag. (AdnKronos/Dpa) – Steven Spielberg e Leonardo Di Caprio torneranno a lavorare insieme in un film biografico sull’ex presidente degli Stati Uniti, Ulysses Grant, secondo quanto riferiscono i media statunitensi. I due premi Oscar hanno già lavorato insieme in ‘Prova a prendermi’, sull’ex truffatore e falsario Frank Abagnale Jr, e adesso torneranno sul set per un film che racconta la storia di ...