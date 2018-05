Spazio | la Terra fotografata dai minisatelliti in viaggio per Marte

Spazio : asteroide scomparso sfiora la Terra : E’ tornato a salutare la Terra l’asteroide 2010 WC9, scomparso da 8 anni. Visibile dai cieli dell’emisfero australe, nella notte, 2010 WC9 ha sfiorato il pianeta sfrecciando a 200.000 chilometri di distanza, la metà della distanza tra la Terra e la Luna. Il sasso cosmico ha un diametro di 90 metri, quasi un jumbo jet, ma la sua corsa non costituisce un pericolo per la Terra. Gli studiosi hanno calcolato che nei prossimi 200 anni non si ...

Spazio : Pale Blue Dot versione 2.0 - il CubeSat MarCO-B “cattura” la Terra e la Luna : Un tenue puntino celeste che spicca nell’oscurità dello Spazio profondo, insieme ad un altro compagno, più piccolo e grigio: così si presentano la Terra e Luna in una foto da record che rinverdisce i fasti di Pale Blue Dot (Pallido Puntino Azzurro), il noto ritratto del nostro pianeta scattato dalla sonda Voyager 1 della Nasa quasi trent’anni fa. L’autore della nuova foto è il CubeSat MarCO-B (Mars Cube One-B), che ha immortalato la Terra e Luna ...

Spazio : esperti a confronto su tecnologie - future missioni e vita sulla Terra : Dalle serre per la coltivazione in condizioni estreme al recupero delle risorse dagli scarti umani, le soluzioni adottate dall’Agenzia Spaziale Europea per le missioni di lunga durata su Marte e sulla Luna avranno importanti ricadute sulle future sfide del nostro Pianeta. Questi temi saranno al centro di un workshop in programma dal 16 al 18 maggio al Cnr di Roma, nel quale si confronteranno per la prima volta i maggiori esperti della ...

Spazio - vita su Marte : dalla Terra nuovi indizi : Sulla Terra esiste un ambiente che potrebbe rappresentare un efficiente modello di Marte, in quanto tra le rocce aride conserva ancora le tracce dei mattoni delle cellule, gli acidi grassi. Esso si trova nel Sud della Gran Bretagna, nel Dorset, e viene descritto sulla rivista Scientific Reports. Il gruppo dell’Imperial College di Londra, coordinato da Mark Sephton, hanno trovato le tracce di acidi grassi in terreni nei quali alcuni batteri ...

Lo Spazio rurale nella pianificazione strutturale del territorio : Giornata di Studi all’Università Mediterranea : Mercoledì 16 Maggio presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (località Feo di Vito) dalle ore 15:00 avrà luogo una Giornata di Studi sul tema “Lo spazio rurale nelle pianificazione strutturale del territorio”. L’iniziativa intende promuovere un confronto a largo spettro sul tema, tra tecnici e professionisti, secondo i diversi livelli di gestione e pianificazione del territorio ...

Spazio : a Roma il workshop sulla tecnologia che migliorerà la vita sulla Terra : I maggiori esperti della comunità scientifica internazionale si riuniscono a Roma per un workshop in programma dal 16 al 18 maggio: il meeting è organizzato da Agrospace Conference, un’iniziativa della Pmi italiana Arescosmo e dal progetto Melissa con l’obiettivo, spiegano i promotori, di “promuovere la ricerca sui sistemi rigenerativi per il sostegno alla vita nello Spazio“. Si tratta di “sistemi che devono ...

Spazio : i mini-satelliti lanciati dalla NASA hanno inviato il primo segnale a Terra : I mini–satelliti lanciati dalla NASA verso lo Spazio profondo e destinati ad accompagnare la sonda InSight verso Marte, hanno inviato il loro primo segnale alla Terra: si tratta di due cubesat e si chiamano Marco (Mars Cube One) A e B ed entrambi sono stati lanciati il 5 maggio 2018 con la missione InSight. I segnali sono giunti alle 21:15 e alle 22:58 italiane del 5 maggio e indicano che i veicoli hanno aperto i pannelli solari subito ...

Spazio : una sonda NASA cadrà sulla Terra il 1° Maggio : La recente caduta di Tiangong-1, la stazione spaziale cinese precipitata nell’Oceano Pacifico Meridionale la notte del 2 aprile, ha aumentato la sensibilità verso il già parecchio discusso problema dei detriti spaziali. Anche senza arrivare a oggetti della portata del Palazzo celeste, la cosiddetta ‘spazzatura cosmica’ viene spesso alimentata da frammenti più piccoli, come quelli provenienti dai satelliti in disuso. Qualche giorno fa è stata la ...

Dallo Spazio alla Terra - come i satelliti possono aiutarci a coltivare e allevare meglio : Le tecnologie spaziali possono fare la differenza nel modo in cui coltiviamo la Terra e alleviamo il bestiame. Le immagini satellitari possono dirci quando irrigare i campi, consentendo il risparmio di un terzo dell'acqua normalmente utilizzata. Allo stesso tempo, possono segnalare i movimenti e lo stato di salute del bestiame, permettendo di intervenire tempestivamente sulla diffusione delle malattie negli allevamenti. Si tratta di un balzo in ...

Dallo Spazio alla Terra : i satelliti ci diranno quando irrigare : quando irrigare i campi? Ce lo dirà il satellite, consentendo il risparmio di un terzo dell’acqua normalmente utilizzata. Esso è in grado di segnalare i movimenti e lo stato di salute del bestiame, permettendo di intervenire tempestivamente sulla diffusione delle malattie negli allevamenti. Si tratta di un balzo in avanti dell’agricoltura di precisione: non solo più droni e tecnologie di base, ma osservazione della Terra e immagini ...

Dallo Spazio alla Terra - i satelliti ci diranno quando irrigare : Roma, 17 apr. , askanews, Il satellite dice quando irrigare i campi, consentendo il risparmio di un terzo dell'acqua normalmente utilizzata. Segnala i movimenti e lo stato di salute del bestiame, ...

Virus dallo Spazio? Ogni giorno ne cadono milioni di miliardi sulla Terra : Spazio – Ogni giorno cadono sulla Terra milioni di miliardi di Virus. A rivelarlo è un team di ricercatori, i quali hanno confermato la loro ipotesi salendo sulla cima della Sierra Nevada, in Spagna, dove hanno raccolto gli agenti esterni caduti dal cielo, ed hanno scoperto che Ogni giorno la Terra viene inondata da questi Virus, che si collocano al di sotto della stratosfera. Lo studio condotto dagli esperti è stato pubblicato sulla rivista ...

Un tuffo nella ionosfera - al confine tra Terra e Spazio : L'azione congiunta di due sonde della Nasa ci dirà di più di questa regione misteriosa, sede di fenomeni bellissimi come l'aurora boreale

Un tuffo nella ionosfera - al confine tra Terra e Spazio : È la patria di moltissimi satelliti, nonché di fenomeni naturali come l’aurora boreale: la ionosfera, la fascia al confine tra ciò che ancora consideriamo parte della Terra e quello che invece definiamo Spazio, è una regione ricca di fascino ma anche di misteri. Sono due le missioni Nasa che si occuperanno di investigarla: una è Gold, già operativa da fine gennaio, l’altra è Icon, il cui lancio è invece previsto per dicembre. In questo video, ...