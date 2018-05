Sorrentino come Friedrich Nietzsche?

“LORO 1” DI PAOLO Sorrentino AL CINEMA/ Il film su Silvio Berlusconi che dividerà come al solito gli italiani : "Loro 1" di PAOLO SORRENTINO arriva oggi al CINEMA : la prima parte del biopic su Silvio Berlusconi , interpretato da Toni Servillo. Il secondo capitolo esce il 10 maggio(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:10:00 GMT)

Garrone - Rohrwacher e Golino a Cannes. ' Sorrentino ? Studiamo come mostrarlo' : Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher sono stati selezionati in concorso ufficiale al Festival del cinema di Cannes: è quanto annunciato a Parigi dal delegato generale del ...

‘Loro’ - ovvero come Paolo Sorrentino ha archiviato B. : di Vittorio Esposito Il prossimo 24 aprile uscirà la prima parte di Loro, il nuovo film di Paolo Sorrentino col consueto e sublime Toni Servillo nelle vesti dell’ex-premier ed ex-cavaliere Silvio Berlusconi. Voglio rimarcare la particella “ex” – qualcosa che era e che non è più – perché credo sia il cuore essenziale di ogni racconto biografico. Di solito, si ama raccontare di un qualcosa che si è concluso, che è ...

'Come Maurizio Sarri' - è Sorrentino il rapper Nasta che spopola sul web : 'Sto con la barba sfatta / come Maurizio Sarri'. Si chiama Marco ANastasio ed è di Meta di Sorrento il rapper Nasta che da giorni spopola sul web con il suo pezzo 'Come Maurizio Sarri'. La ...