optimaitalia

: Sorprende #iOS 11.4 beta 6 già oggi 18 maggio: tutti gli occhi sulla batteria - GioPao9 : Sorprende #iOS 11.4 beta 6 già oggi 18 maggio: tutti gli occhi sulla batteria - OptiMagazine : Sorprende iOS 11.4 beta 6 già oggi 18 maggio: tutti gli occhi sulla batteria -

(Di venerdì 18 maggio 2018)non poco il fatto che18sia possibile parlare di iOS 11.46, se non altro perché la release antecedente ha appena tre giorni di vita in più come abbiamo avuto modo di riportarvi ad inizio settimana. Raramente si è verificata una situazione di questo tipo con Apple e, nonostante dal changelog non emergano novità rilevanti per laemersa in queste ore, è inevitabile lasciarsi andare a previsioni ed analisi in queste ore.Il motivo? A detta di moltissimi utenti che hanno avuto modo di testare iOS 11.45 in questi giorni, le ultime novità concepite dal colosso di Cupertino hanno creato non pochi problemi di autonomia. Insomma, quanto rilasciato ieri sera per forza di cose dovrà essere esaminato con grande attenzione soprattutto sul versante, fermo restando che qualche riscontro più attendibile sotto questo punto di vista lo si potrà avere ...