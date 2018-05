Sony continuerà la produzione di cartucce per PS Vita in Giappone

eurogamer

(Di venerdì 18 maggio 2018) Qualche giorno vi abbiamo parlato della decisione da parte didi terminare ladiper PS. Come riporta Gamingbolt sembra che questa decisione non valga per il territoriose,ha confermato tramite Kotaku che le( e quindi giochi in formato fisico) continueranno a essere prodotte in. La compagnia ha inoltre commentato circa i piani futuri per la portatile con un "Per il momento siamo intenzionati a proseguire con la nostra attività di marketing."Per come stanno le cose vi consigliamo di recuperare tutti i giochi verso cui nutrite interesse prima che spariranno dal mercato.Read more…