“Sono tornato” | arriva su Sky il film sul ritorno del Duce Mussolini alla prese con

(Di venerdì 18 maggio 2018) A pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, Sky Cinemanta SONO TORNATO, ildiretto da Luca Miniero (Un boss in salotto, Non c’è più religione), prodotto da Indiana Production in collaborazione con Vision Distribution, in prima tv lunedì 21 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Tratto dal“ER IST WIEDER DA” diretto da Davis Wnendt, SONO TORNATO racconta ila Roma di Benito(Massimo Popolizio, Mio fratello è figlio unico, La Grande Bellezza) dopo 80 anni dsua scomparsa. La guerra è finita, i camerati non esistono più e all’apparenza ogni cosa sembra cambiata. Il rientro dinella Capitale vieneato casualmente da un giovane documentarista, Andrea Canaletti (Frank Matano, Fuga di cervelli, Ma che bella sorpresa, Tonno spiaggiato), pieno di aspirazioni ma con pochissimi successi ...